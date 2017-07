Olcsón vennél családi házat?

Ennyiért adják a családi házakat

A családi házak esetében is Budapesten találjuk a legmagasabb árakat. Június végén 347 ezer forint volt a családi házak átlagos kínálati négyzetméterára a fővárosban. Budapest után az egyik legdrágább nagyváros Sopron, 282 ezer forintos fajlagos kínálati árakkal. A magasabb kereseti lehetőségek miatt sokan ingáznak Ausztriába Sopronból és a környékéről, így a külföldön dolgozók erősebb fizetőképessége a környékbeli eladó házak áraiban is tükröződik. Emellett a kedvezőbb munkalehetőségeknek is szerepe van abban, hogy a nyugati országrészben jellemzően drágábbak a családi házak, mint a keleti területeken.Veszprémben 260 ezer, Székesfehérváron 283 ezer, Pécsen 181 ezer forintos átlagos fajlagos áron kínálnak családi házakat. A keleti országrész esetében Kecskeméten és Debrecenben 243 ezer, míg a délebbre fekvő Szegeden közel 10 százalékkal kevesebb, 224 ezer forint az átlagos kínálati ára egy négyzetméternek. Bár a családi házak négyzetméterára a lakásokénál alacsonyabb, a nagyobb alapterületük miatt összességében többet kell fizetni értük. Budapesten a családi házak átlagára június végén 46 millió forint volt, az említett vidéki városokban pedig 23-37 millió forint volt egy-egy családi ház átlagára.

Lassuló tempó a házaknál is

A családi házak annyiban speciálisak, hogy a lakásokhoz képest esetükben jóval fontosabb szerepet játszanak a rezsiköltségek, mert a nagyobb alapterület miatt a kiadások is magasabbak lehetnek. Akik mégis vállalják a magasabb fenntartási költségeket, azokat a kertvárosi környezet kárpótolhatja. A családi házak kialakítása sokkal egyedibb, mint a lakásoké, emiatt vevőt is nehezebb találni rájuk. A házak iránt érdeklődő vásárlók szintén egyedi igényekkel rendelkeznek, mert ők általában álmaik otthonát keresik. Ezek a legfőbb okai annak, hogy a házak lassabban találnak gazdára, átlagosan másfélszer annyi idő alatt kelnek el, mint a lakások. A fővárosban és a nagyobb vidéki városokban majdnem öt hónap, a kisebb településeken pedig több mint hét hónap a házak átlagos értékesítési ideje. Ráadásul tavalyhoz képest mind a lakások mind a házak értékesítési ideje növekedett.A családi házak iránti kereslet várhatóan a jövőben is adott lesz. A KSH egy tavalyi felmérése szerint a következő időszakban költözést tervezők 12,7 százaléka szeretne családi házba menni. A jövőbeni kínálatnak pedig támaszt adhat, hogy várhatóan nőni fog a családi házak száma, az idei év első öt hónapjában közel 4300 családi házra adtak ki építési engedélyt, ami 7 százalékos növekedést jelent éves összevetésben. Az emelkedésben szerepe van a családi otthonteremtési kedvezménynek, és az 5 millió forintos áfa-visszatérítésnek is.