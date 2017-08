Olcsón vennél lakást? - Ezek a főváros legjobb ajánlatai

Budapesten a népszerűbb kerületeket nézve több lakás áll építés vagy tervezés alatt. Az utóbbi időben a fejlesztők egyik kedvence a XIII. kerület, ahol csak az idén 1500 lakást adhatnak át, de összesen már most 3000-4000 lakás építése van kilátásban. A XI. kerületben idén közel 700 lakást adhatnak át, de néhány éven belül ezek száma akár az 5 ezret is meghaladhatja. A XIV. kerület is kiemelkedő az átadásra tervezett társasházi lakások tekintetében, több mint 900 átadás várható 2017-ben ebben a kerületben. Természetesen a kisebb alapterületű lakások ezeknek csak egy részét teszik ki, de egy új lakópark felépítésével ezeknek a száma is gyorsan növekszik, hiszen a fejlesztők a tervezésnél igyekeznek minden igénynek megfelelni, és különböző alapterületű lakásokat kialakítani.

Melyik kerületben a legolcsóbbak az új lakások?

A növekvő számú építkezések ellenére a kínálat továbbra sem tud lépést tartani a megnövekedett kereslettel, amire a fejlesztők folyamatos áremelésekkel reagálnak. A konzervatívabb becslések szerint is legalább 25 százalékot drágultak a budapesti új építésű lakások az elmúlt két évben. A Portfolio Ingatlan Adatbázisban szereplő lakóparkokban átlagosan 15-30 millió forint között mozognak a 40 négyzetméternél kisebb alapterületű, új lakások árai, a nagy különbség természetesen az elhelyezkedésből és a lakások méreteiből adódik leginkább.A 25-40 négyzetméter közötti új építésű lakások közül a legolcsóbbak a X., XIV., XVIII. és XX. kerületben találhatóak, átlagosan 500 ezer forint körüli négyzetméterár mellett lehet megvásárolni ezeket. A következő 600-700 ezer forintos árkategóriában már a főváros belső részein is találhatóak új, kisebb alapterületű ingatlanok, például IX. vagy a VIII. kerületben. A XIII. kerület esetében az új építésű kislakások négyzetméterárai meglehetősen széles skálán mozognak, vannak 530 ezer forintos és akár 1,2 millió forintos négyzetméterárú kisméretű ingatlanok is, utóbbi esetében a rendkívül magas fajlagos árat a Duna-parti elhelyezkedés magyarázza.

A legjobb árú új kislakások

Az adatbázisban feltüntetett árak alapján a 3 legolcsóbb új lakás 30-31 négyzetméteres, az áruk 15-16,5 millió forint között alakul és a X., XVIII. és XIII. kerületben találhatóak. Ezeknek a fajlagos ára valamivel 500 ezer forint felettire tehető, ezzel drágábbnak számítanak például a XX. kerületi lakóparkban épülő 37,4 négyzetméteres lakásnál, ami a kategóriában a legolcsóbbnak tekinthető. Ebben a lakóparkban egy ekkora lakásért, átlagosan 478 ezer forintot kell fizetnie az új tulajdonosnak minden négyzetméter után.

Több ezer új lakás egy helyen a Portfolio Új Lakópark adatbázisában! Válogass Buda, Pest és vidék legjobb új építésű lakóprojektjei között! Nézegess képeket, tudj meg minél többet a projektekről és kérj személyre szabott ajánlatot közvetlenül a fejlesztőktől! Kattints és nézd meg a több mint 50 projektet!

Portfolio Ingatlan Adatbázis

Összehasonlítva más adatbázissal, hasonló kínálati árakkal találkozhatunk az új építésű lakások kategóriában. A XIII. kerületi új lakások négyzetméterárai széles skálán mozognak, és a legolcsóbbak között szerepel például a X. kerület.