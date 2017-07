Saját magának állított csapdát a kormány - Fájdalmas időszak jöhet Magyarországon

Valkó Dávid, az OTP Ingatlanpont vezető elemzője

Horváth Áron, az ELTINGA vezetője és a Budapesti Lakáspiaci Riport elemzője

Kricsfalussy Tamás, a Metrodom értékesítési vezetője

Eco Residence

Fay 85

Mint korábbi cikkünkben beszámoltunk róla, az újlakás-árakban jelentős emelkedésre is sor kerülhet az építési költségek elemzése alapján. Amennyiben ugyanis a fejlesztők ragaszkodnak a jelenlegi profit-rátájukhoz, az építési költségek növekedése és az áfa várhatóan 2020-tól történő ismételt megemelkedése összességében mind a jelentős drágulás irányába mutat. Költségoldalról nézve tehát, a lakásoknak drágulnia kellene még további jelentős mértékben. Nagy kérdés azonban, hogy az ilyen magas árak mellett lesz-e fizetőképes kereslet az új ingatlanokra, kereslet híján ugyanis könnyen előállhat az áfa-csökkentés előtti helyzet, amikor egyszerűen nem épültek új lakások, mivel a beruházóknak nem érte meg belevágni a projektekbe. Vagyis a fizetőképes kereslet hiányából fakadó árvisszatartó erő inkább a projektek elmaradásában csapódhat le. De nézzük, hogyan vélekednek az árak alakulásáról a szakértők!A lakásárak változása elsősorban a jövedelmek és a gazdasági teljesítmény generálta kereslet függvénye. Nálunk ezt a 2016 eleji csok könnyítések, áfacsökkentés és áfavisszatérítés lehetősége megbolygatta. Emellett az áfacsökkentés miatti kínálatbővülés a kereslet korábbinál jóval nagyobb részét terelte az új lakások felé, látványos áremelkedést generálva a szegmensben. AUgyanakkor ez nem általános. Az éleződő versenyhelyzetnek működik egyfajta piaci önszabályozó hatása az árak tekintetében is. Nem tudom elképzelni, hogyVéleményem szerint. A meghatározott ideig élő kedvezményes áfa után hirtelen bekövetkező visszaemelkedés a piaci szereplőket meglehetősen érzékenyen érinti majd.- egyik napról a másikra - történőa lakosság részéről is komoly elégedetlenséget válthat ki,Összességében az újlakás- árak alakulásában meghatározó, hogyan alakulnak az építési költségek a jövőben. Az elmúlt időszak jelentős drágulása után lassulás várható, véleményem szerint a munkakínálat hosszú távon reagál majd a piaci kihívásokra, csökkennek a mélyépítés megrendelései, illetve a képzetlen munkaerő egy része szakmai képzést kaphat.SzinténFontos ezeket a feltételeket a vásárlóknak részletesen átnézniük szerződéskötés előtt. De szintén az árak mérsékeltebb növekedésének irányába hat, hogy a kereslet nem nő ilyen ütemben tovább, a piac az elmúlt években hiányzó fejlesztések miatt "ki volt éhezve" az új lakásokra, ez az éhség azonban a projektek megszaporodásával csökken. Míg 2015-ben például nagyjából 2000 lakást adtak csak át Budapesten, addig a Budapesti Lakáspiaci Riport adatai szerint 2017-re közel 4000, 2018-ra több mint 9000, míg 2019-re már több mint 2800 lakás építését jelentették be legalább 4 lakást tartalmazó projektben.l,Véleményem szerint. Márpedig nem látjuk esélyét annak, hogy. A költségek további növekedését tényként kezelhetjük, kérdés, hogy mit sikerül ebből az árakban érvényesíteni.Az áfa változás nyilvánvalóan nagyon jelentős hatással lesz az árak változására, de az, hogy meghosszabbítják az 5%-os áfa-időszakot, visszaemelik 27%-ra az áfát, esetleg a közbenső 18%-os kulcsot alkalmazzák majd, jelen pillanatban megjósolhatatlan, valószínűleg erre még a döntéshozók sem tudják a választ.