Sokkoló látni újra és újra, ahogy elszálltak a lakásárak

A mélyponthoz képest az eddigi drágulásban egyértelmű Budapest vezető szerepe, ahol 2017 első negyedévében a legalacsonyabb árakhoz képest már közel 80 százalékkal kellett többet fizetni a lakóingatlanokért. A sor másik végén a községek találhatóak, amelyekben a mélyponthoz képest mindössze 6-20 százalékkal mentek fel az árak.

Az átlagos lakásárak változása a mélypont és a fajlagos 2017 első negyedéves árak közötti kapcsolat Magyarország egyes régióiban, településtípus szerinti bontásban, a körök mérete a forgalomból való részesedést mutatja (Forrás: KSH, FHB Index)

Budapesten belül is nagyok a különbségek

Érdemes azonban felhívni a figyelmet arra, hogy az elmúlt évben Budapest vezető szerepét a drágulásban egyre inkább veszélyeztetik egyes régiók nagyvárosai.Budapesten a mélyponthoz képest a belváros drágulása kiemelkedő, 2017 első három hónapjában a válság alatti minimumhoz képest az V., VI. és VII. kerületekben megduplázódtak az árak. A központhoz közel található kerületek is jól teljesítettek: az I., XIII., VIII., IX. és X. kerületekben is 75-87 százalékos volt ebben az időszakban a növekedés. A legkevésbé a pesti peremkerületek árai változtak a mélyponthoz képest, illetve a szintén a belvárostól távolabb elhelyezkedő XXII. kerületben volt szerényebb a drágulás, bár még így is meghaladta az 50 százalékot.De nem csak a mélyponthoz képest magas a lakásárak szintje, hanem a 2008-ban fizetendővel összehasonlítva is. A pesti belvárosi rali miatt az V. és VI. és VII. kerületben volt a legnagyobb volt a lakásárak változása 2008-at és 2017 első negyedévét összevetve. De szintén nagy felértékelődés jellemezte az I., a IX., a XIII., a XI., és a II. kerületeket is, ahol 40 százalék körüli vagy ennél magasabb volt a különbség a két időszak lakásárai között. A legkisebb mértékben a XX., a XXII., XVIII., és XVII. kerületekben drágultak az lakóingatlanok 2008 és 2017 első negyedéve között, a különbség 10-20% közötti.

Az átlag lakásárak változása 2008 és 2017 Q között Budapest egyes kerületeiben. (Forrás: FHB Index)