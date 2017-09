Széttépik egymást a vásárlók a dél-budai lakásokért - Van még esélyük?

A dél-budai részen a Budapesti Lakáspiaci Riport adatbázisában szereplő, jelenleg is zajló 19 fejlesztés mintegy 16 százalékát teszi ki a teljes épülő lakásállománynak, ha csak azokat a lakóházakat vesszük figyelembe, amelyekben minimum 20 lakás helyezkedik el. Ennek nagy része nem meglepő módon a XI. kerületben zajló projekteknek köszönhető. 2700 új lakás készül ebben a kerületben, amit csak a XIII. kerület közel 5800 épülő lakóingatlana előz meg. Bár már vannak teljesen befejezett épületek, a vásárlóknak még várniuk kell, ugyanis az eladásra kínált, vagy már megvásárolt otthonok nagy része várhatóan 2018 végén, illetve 2019 közepén készül el.

Hiába a rengeteg építkezés, a kereslet olyan nagy a főváros ezen területén, hogy a XI. és XXII. kerületben kínált közel 3000 lakás csupán egyharmada maradt megvásárolható idén nyáron. A legnagyobb projekt 299 új lakás megépítését foglalja magába, ezekből már egyetlen szabad lakás sem érhető el azok számára, akik most vágnának bele a vásárlásba. A XXII. kerületben összesen 150 az épülő lakások száma, ezeknek is csupán a 30 százaléka maradt a piaci kínálatban. A fejlesztő cégek és az általuk kínált új lakások egyaránt bemutatásra kerülnek a Portfolio által szervezett Lakás 2017 lakossági eseményen.

Új lakást vennél? Befektetnél vagy költöznél? Gyere el szeptember 29 - október 1. között a Millenárisra, ahol 5. alkalommal rendezzük meg az ingyenes Lakás 2017 Kiállítás és Vásárt. A helyszínen személyesen is találkozhatsz a fejlesztőkkel, valamint hasznos előadásokat hallgathatsz meg a lakáspiac aktualitásairól. Még több info a Lakás 2017 honlapján.

Budai Bolero Lakópark

Elite Park 1. ütem

Terrace Residence

Tetris Ház

Sasad Liget 5. ütem

Sasad Resort

A Dél-Budán zajló 19 projekt közül 8 esetében is több, mint 200 lakásos lakóházakat fejlesztenek, ezek a hatalmas volumenű beruházások minden vásárlói igényt igyekeznek kielégíteni, 19 millió forinttól kezdve egészen 105 millióért is vásárolható például egy 120 négyzetméteres négyszobás lakás. A fajlagos árak átlagosan 600 ezer és 1 millió forint között mozognak, lokációtól, emelettől, felszereltségtől függően. Az ingatlanok szinte mindegyikében található erkély vagy terasz, ezek mérete néha az 50 vagy akár a 100 négyzetmétert is meghaladhatja. A teljesség igénye nélkül, felsoroltunk néhányat az épülő projektek közül: