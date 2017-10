Szívesen költöznél? - Mondd el, milyen álmaid otthona!

Hol vásárolhatunk a legkönnyebben?

Mennyi pénz kell egy új lakáshoz?

Több ezer új lakás építése zajlik a fővárosban, melyek közül a legtöbb a következő néhány 2-3 évben készülhet el, ezzel folyamatosan növelve a lakásállományt. A közel 15-20 ezer épülő új lakásnak már csupán a 30-35 százaléka maradt eladó, annak ellenére, hogy az exkluzív projektek esetén az átlagos négyzetméterárak már 1 millió forint környékén járnak. Természetesen sokat számít, hogy a vásárló mekkora alapterületű lakásra vágyik, melyik kerületben, milyen extra szolgáltatásokat és felszereltséget igényel, tartozik-e hozzá erkély vagy autóbeálló, de akár az is, hogy vízpartra néznek-e a szobák ablakai.A pesti oldalon a XIII. kerületben zajlik a legtöbb építkezés, mintegy 5800 új lakás kerülhet átadásra 2019 végéig, míg a budai oldalt leginkább a XI. kerület húzza 2700 új lakásfejlesztéssel. Aki a következő években tervez új lakásvásárlást, vagy újabb lakásba költözne, ezekben a kerületekben lehet a legtöbb lehetősége. A belvárosban a magas fokú beépítettség miatt kevesebb új lakásprojekt indul, de ha mégis belefutunk egybe, jóval magasabb árakra kell számítanunk. A főváros külső kerületeiben is jellemzően kevesebb az új projekt, bár szabadon álló területek vannak, azonban a kisebb érdeklődés, illetve az elhelyezkedésből adódó alacsonyabb eladási árak csökkenthetik a jövedelmezhetőséget a fejlesztők számára.Természetesen az építési munkálatok előrehaladtával csökken a projektek be nem fejezésének kockázata, illetve fogynak az eladásra kínált lakások, ami felfelé nyomja az árakat. Bár nagyon széles skálán mozognak a fővárosi négyzetméterárak az új lakások piacán is, általában 20 millió forint egy kisebb, 30 négyzetméter alatti garzonlakásra, míg 25 millió forint egy szintén egyszobás (esetleg másfél szobás), de valamelyest nagyobb 35-40 négyzetméteres új lakás megvételére lehet elegendő. Ennyi pénzből az ország nyugati részein is már 45-50 négyzetméteres új lakást vásárolhatunk, a keleti régiókban pedig még ennél is nagyobbat.Aki nagyobb lakásba költözne, a fajlagos árakat tekintve kedvezőbb ajánlatokat találhat, ugyanis az alapterület növekedésével az egy négyzetméterre jutó ár egyre kevesebb lesz. Budapesten a kétszobás lakások ára átlagosan 30-40 millió forint körül alakul, míg a nagy, többszobás lakásokért akár 100 milliós nagyságrendű összeget is elkérhetnek.

Fontosak az extrák?

Nagy lakáspiaci felmérés: Ilyen lakásra vágyunk, mondd meg te is!

Sokféle lehetőség közül válogathatnak azok, akik a következő években tervezik, hogy másik lakásba költöznek, vagy akár vásárolnak. Az elhelyezkedésben, a kialakításban, az árakban és az extrák tekintetében is mindenki megtalálhatja a számára ideálisat, legyen szó használt, vagy akár új ingatlanról. Egyre többen érdeklődnek az új projektek iránt, akik közül sokan befektetési céllal vásárolnak, de természetesen akad olyan is, aki a leendő új otthonát keresi ezen ingatlanok között. Az új projektek sokszínűsége mellett csak a lehetőségeink szabnak határt, hogy megtaláljuk a számunkra legmegfelelőbb hegyoldali zöldövezeti villát, vagy a többeknek is elérhető, modern lakóparki lakást.



BudaPart

A cikk megjelenését a Property Market Kft. a BudaPart fejlesztője támogatta.

A különböző felszereltségek és extrák jelentősen megnövelhetik a vételi árat. Az erkély vagy terasz, esetleg földszinti lakás esetében a kertkapcsolat már aligha számít luxusnak, nehezen találhatunk olyan új lakást, amelyhez ne tartozna az előzőek valamelyike. Fontos szempont lehet a lakás fekvése is, például, hogy kertre, udvarra, vagy a környező parkra néz, illetve egyértelműen növeli az árakat egy vízparti panoráma szemben egy utcára néző kilátással. Az új fejlesztések során már garázst, vagy gépkocsi beállót is kiépítenek, ezeket általában a lakástulajdonosok külön megvásárolhatják átlagosan 2-5 millió forintért, illetve ritkább esetben a lakás vételi ára már magába foglal valamilyen fedett parkolási lehetőséget.