Szuperolcsó balatoni nyaralót vennél?

Lakás Konferencia 2017 A Portfolio által szervezett A Portfolio által szervezett Lakás Konferencia 2017 egyik kiemelt témájaként a hazai lakáspiac és az új építésű lakóparkok előtt álló lehetőségekkel és kihívásokkal foglalkozunk, részletezve az árak, a támogatások, a hitelek, a műszaki fejlődés lehetőségeit és irányait, illetve a szektort komolyan érintő munkaerőpiaci kihívásokat. A Portfolio LAKÁS 2017 kiállítás és vásár kísérőrendezvénye március 24-én kerül megrendezésre.

Általánosságban azt látjuk, hogy az ingatlanárak emelkedése a Balaton környékét sem kerülte el, az elmúlt év során jelentősen emelkedtek a nyaralók árai. Az Otthontérkép szerint az átlagos kínálati árak mostanra elérték a 286 ezer forintot négyzetméterenként, de ennek ellenére még mindig találunk a legolcsóbb kategóriában is szép számmal eladó hétvégiházakat. Jelenleg még a part menti településeken is több tucat nyaralót kínálnak 5 millió forintnál olcsóbban, a legnagyobb választékot azonban a 10 és 15 millió forint közti árkategóriában találjuk.

Ötmillió alatt is sok a lehetőség

Aki az 5 millió forint alatti kategóriában keresgélne, annak sem kell lemondani a saját nyaraló lehetőségéről, de vásárlás előtt több dologra is érdemes odafigyelnie. Ezért az árért többnyire szőlővel vagy gyümölcsössel beültetett telkeket tudunk venni, rajta kisebb hétvégiházzal, aminek megvásárlása esetén többnyire egy teljeskörű felújítás költségével is számolni kell azért, hogy hosszabb nyaralásokra is alkalmas legyen az épület. Amit ezekben az esetekben érdemes megnézni az egyrészt a telek övezeti besorolása, amiből megtudhatjuk, hogy lehetséges-e a meglévő ház bővítése. Másrészt fontos a bevezetett közművekre is odafigyelni, az ilyen telkeknél ugyanis gyakori, hogy csak a villany van bevezetve a telekre, a vízhez pedig kút fúrására van szükség, ami jelentős költségekkel járhat.

Forrás: Ingatlan.com

Öt és tizenöt millió között már szélesedik a kínálat

A legolcsóbb ingatlanok között az is gyakori, hogy a telek zártkertként van bejegyezve, aminek eladása hosszabb időt vesz igénybe. Ebben az esetben ugyanis a szerződést az illetékes önkormányzatnál 60 napra ki kell függeszteni, ami idő alatt az érintettek élhetnek elővásárlási jogukkal.A sikeres adásvétel után az új tulajdonosnak 2017. december 31-ig lehetősége van az ingatlan-nyilvántartásban zártkertként szereplő ingatlana átminősítését kérni. Ez a művelési ágának művelés alól kivett területként történő átvezetését jelenti, ami után már szabadon lehet adni, venni az ingatlant. Vigyázni kell azonban szőlő vásárlásakor, azt ugyanis csak akkor lehet kivonni zártkerti besorolás alól, ha a hegybíró engedélyezi a szőlő kivágását.Végül abban az esetben ha osztatlan közös tulajdonban van a telek, a tulajdoni státuszt csak a többi tulajdonos beleegyezése, majd a saját tulajdonrész kiméretése után lehet módosítani. Külterületi hétvégiházak vásárlásánál tehát a lakó és üdülőövezetben lévő nyaralókhoz képest sokkal több részletre oda kell figyelni, megfelelő vállalkozó kedvvel azonban jó lehetőséget kínál annak, aki olcsóbban szeretne saját nyaralót vagy egy csendesebb hétvégiházat vásárolni.Az 5 és 10, illetve a 10 és 15 milliós árkategóriába tartozik az eladó balatoni nyaralók közel 40 százaléka, így ebből az összegből már szép számmal találunk élhető összkomfortos házakat is, ami sokszor gyalogosan is közel van a vízparthoz. Ilyen összegeknél már a felújításra sem kell feltétlenül vagyonokat költeni, bár elhelyezkedés függvényében meglehetősen nagy különbségekkel találkozhatunk.

Forrás: Ingatlan.com

20 millió forintért már a kínálat közel kétharmadából válogathatunk, így ebben az esetben leginkább a méret és a felszereltség között kell kompromisszumot kötnünk. Az új építésű vízparti luxusgarzonoktól a nagy telekkel rendelkező, de a parttól távolabb található nagyméretű családi házakig rendkívül széles a kínálat.

Forrás: Ingatlan.com

Kinek érheti meg nyaralóba fektetni?

Az efölötti árkategóriában viszont már egyre kevesebb kompromisszumra van szükség az elhelyezkedés, a méret vagy az állapot tekintetében, kis szerencsévelpedig kisebb villákra is rábukkanhatunk.Ahogy egy korábbi elemzésünkben írtuk, a saját nyaraló inkább luxus, mint bomba üzlet , az éves fenntartási költség, a biztosítás és a rendszerhasználati díjak ugyanis akkor is jelentkeznek, ha nincs fogyasztás, de például a kert rendezése és a fűnyírás díjait is nekünk kell fizetni, ha nem akarjuk vagy tudjuk rendszeresen magunk megtenni.A saját nyaraló tehát annak éri meg igazán, aki az év egy jelentős részében ott is lakik és nem csak egy-egy hétvégére jár le pihenni. Ha valaki megteheti, hogy tavasztól őszig folyamatosan a Balatonnál tartózkodjon és nem is vágyik más úti célokra annak kifizetődőbb a saját tulajdonú ingatlan, mint a folyamatos szállásdíjak fizetése. Ha azonban többfelé is szeretünk utazni, akkor befektetési célból nem a nyaraló jelenti a legjobb választást, ugyanis annak kiadhatósága erősen szezonális, szemben például egy egyetemvárossal, ahol folyamatos a kereslet a kiadó lakások iránt.