Tanulj mások kárából! - A lista, ami nélkül ne indulj el lakást venni

A megbízható fejlesztő már fél siker

Mekkora önerőt kell befizetni?

Van banki finanszírozás?

Van kivitelezője a beruházónak?

Mennyire reálisak a lakások árai?

Azok a bizonyos apró betűk

Mit tud a lakásunk?

Milyen plusz költségekkel számoljunk?

+1 Átverős, megtévesztő hirdetések

Pannónia Ház

BudaPart

Ezt talán az egyik legegyszerűbb feltérképezni, még csak egy lépést sem kell tennünk, a neten számos információt találhatunk a beruházókról. Hol és milyen korábbi projektek köthetőek a nevéhez, esetleg fórumokon elolvashatjuk, hogy a vevők mennyire voltak elégedettek az általuk készített lakásokkal. Illetve még az a lehetőségünk is megvan, hogy akár személyesen kérjünk információkat a korábbi projektek lakóinak tapasztalatairól. Persze sokszor projektcégek fejlesztenek egy-egy társasházat, de a nagyobb cégek a saját brandjük alatt hirdetik az elérhető ingatlanokat.Az is beszédes lehet, hogy mekkora regisztrációs díjat/előleget kell befizetnünk a szerződés megkötésekor. Az összegek ugyanis meglehetősen változatosan alakulhatnak, a minimális 10-20 százaléktól a készültségi foknak megfelelő fizetésig, mely utóbbi esetben akár a tényleges használatbavételi engedély megszerzése előtt már 80-90 százalékát ki kell fizetni a lakásnak. Minél több pénzt fizetünk be, annál érzékenyebben érinthet minket, ha a projektben mégis valami balul üt ki, a lakásunk nem kerül felépítésre, és futhatunk a pénzünk után.Bár többen is büszkén hirdetik a beruházók közül, hogy banki finanszírozás nélkül, saját tőkéből vágnak bele egy-egy fejlesztési projektbe, meg kell jegyeznünk, hogy ez ebben az esetben nem feltétlenül előny. Egy bank ugyanis mindig alaposan megnézi, hogy milyen fejlesztésre ad pénzt, csak azokat finanszírozza, ahol biztosítottnak látja a sikeres befejezést, vagyis egyfajta előszűrőként is tekinthetünk rá. Természetesen a fentiek nem azt jelentik, hogy aki banki finanszírozás nélkül épít, az biztosan lelép a pénzünkkel együtt, csupán azt, hogy némi garanciát jelent a bank hitele.Évekkel ezelőtt biztosan nem éreztük volna fontosnak ezt a pontot feltenni a listára, de a jelenlegi piacon talán az egyik legnagyobb kockázatot jelenti egy fejlesztés esetében a megfelelő kivitelező megtalálása. Hiába ígér 2018-as átadást egy fejlesztő egy most lefoglalt lakás esetében, és tűnik az fizikailag teljesíthetőnek, ha most még nem tudja ki építi meg, elképzelhető, hogy még hónapokig is keresheti az építőt, ami a projekt komoly csúszásához is vezethet.Tudjuk, hogy nem olcsóak az új lakások, és vélhetően sokak szeme felcsillanhat egy-egy olcsóbb projekt kapcsán, érdemes azonban még egy levegőt venni mielőtt rögtön azt keresnénk, hogy hol írhatjuk alá a szerződést. A lakások árazása sok mindentől függ, a kivitelezési költségeken túl, a telekárak befolyásolják a leginkább az összköltséget. Ennek megfelelően az olcsóbb helyszíneken, illetve az alacsonyabb műszaki tartalommal készülő ingatlanok természetesen olcsóbban kelhetnek el, de mindig legyen gyanús, ha a környék áraihoz képest jelentősen alacsonyabb árakon hirdetnek lakásokat. Elképzelhető ugyanis, hogy a projektet rosszul árazták be, és akár menetközben - látva az elszálló építési költségeket - leállítják a projektet. Piaci információk szerint, történt is már ilyen leállás a budapesti piacon (nem 8 évvel ezelőtt, hanem az elmúlt hónapokban!), ahol a megemelkedett költségek miatt, a korábban túl alacsonyan meghatározott árak nem tették lehetővé a projekt megvalósítását. Szerencsére a vevők visszakapták a pénzüket, de a jövőben a tovább növekvő kivitelezési költségek miatt akár több ilyen esetet is el tudunk képzelni, ahogy arra már korábbi elemzéseinkben is többször utalgattunk.A fentiek szem előtt tartása mellett végre kiválasztottuk azt a beruházást, ahol vásárolni akarunk, mielőtt azonban tényleg aláírnánk a szerződést olvassuk el az apróbetűket is. Előfordulhat ugyanis, hogy abban plusz jelentős költségek szerepelnek, ilyen lehet, hogy vevőként nekünk kell fizetni a közüzemi bekötések díját, ami többszázezer forint lehet, vagy például olyan kitétel szerepel mellette, hogy a rossz időjárás mellett a munkaerőhiány miatti csúszás is vis majornak minősül, vagyis nem illet meg minket a kötbér. A munkaerőhiány pedig valós probléma, és nem is feltétlenül könnyen orvosolható, illetve könnyen lehet rá hivatkozni a csúszások esetében. Ha már a kötbérnél tartunk, akkor azt is nézzük meg, hogy pontosan milyen csúszás esetén, és mennyi kötbérre számíthatunk. A jelenlegi piacon ugyanis meglehetősen sok a már most is csúszó átadás, vagyis ez egy igenis valós veszély a most új lakást vásárlók számára.Szintén nem mindegy, hogy milyen két lakás árát hasonlítjuk össze a döntésnél, a műszaki paraméterek ugyanis elég különbözőek lehetnek. A bátrabbak, vagy nagyobb műszaki érdeklődést mutatók azt is megnézhetik, hogy pontosan milyen vastag falakkal és szigeteléssel, vagy milyen ablakokkal épül a lakás. De ha nem is merészkedünk ilyen messzire, az például mindenki számára egyértelműbb lehet, hogy a lakásunkban kiépítésre kerül-e a légkondicionálás, az ablakokat redőnnyel szerelik -e vagy a riasztórendszer szerepel-e az árakban. Ezek utólagos kiépítése ugyanis több százezer forint vagy milliós tétel is lehet.A lakás tényleges vételárán felül azért egyéb költségekkel is kalkulálnunk kell, például sok esetben kötelező garázshelyet vagy legalább beállóhelyet, illetve tárolót vásárolni a kiszemelt ingatlanhoz, amelyek együttes értéke bizony 2-3 millió forinttal is megdobhatja a vételárat. Szintén érdemes azt is megkérdezni, hogy milyen burkolatokkal, szaniterekkel látják el a lakást, így előre felmérhetjük, hogy találunk-e a kínálatban számunkra megfelelőt. Ha nem, akkor kérhetünk egyedi igényeink szerinti burkolatot, ez azonban általában többe kelül. Amennyiben falakat szeretnénk áthelyezni, vagy például több kapcsolót kérünk, mint a kiírásban szereplő, szintén magasabb összegekkel kell számolnunk. A fentieken kívül pedig ne feledkezzünk meg az illetékfizetési kötelezettségről, erre is kell, hogy maradjon a pénzünkből.Manapság a legnépszerűbb hirdetési csatornák között van pl. a Facebook is, ahol sokan szponzorált, fizetett posztokat vásárolnak, hogy ránk célozva, a mi kereséseinkre, preferenciáinkra optimalizálva jelenjenek meg a hirdetéseik, termékeik. Egyes ingatlanfejlesztők azonban nem a valóban hasznos aktuális állapotról, vagy esetleg a konkrétan megvalósításra váró épület látványterveiről osztanak meg képeket, hanem máshonnan letöltött hangulatképeket, a világ másik felén megépült luxusingatlanok fotóit, vagy csak az érzelmeinkre ható idilli képeket osztanak meg, amivel nyilvánvalóan egyfajta irracionális kötődést igyekeznek megteremteni a cégük és leginkább az általuk épített lakások iránt. Ezzel sem árt óvatosan bánni, bármennyire is azt gondoljuk magunkról, hogy minket ilyen gyermekded dolgokkal és mézes-mázas kamuképekkel úgysem lehet befolyásolni.Az intelmek és jó tanácsok tükrében pedig sikeres lakásvásárlást kívánunk mindenkinek, akár saját használatra, akár befektetésnek szánja a kiszemelt ingatlant.