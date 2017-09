Teljes a zűrzavar az albérleteknél! - Tényleg lehetetlen normális otthont találni?

A legjobb megoldáshoz jó ismeretség kell

Keresőoldalak

A nagy kereslet hatására a jobb állapotú és árú lakások hamar elkelnek, a további keresést pedig nemcsak a magasabb ár nehezíti meg, hanem hogy mindkét fél megbízható szerződő partnert találjon, ráadásul minél rövidebb idő alatt. A relatíve alacsony kínálat mellett, az egyik legnagyobb probléma a bérelhető ingatlanok piacán, hogy egyik fél sem tudja megfelelően leinformálni a másikat. A bérbeadók féltik az ingatlanjukat, nem lehetnek biztosak a bérlő fizetőképességében és abban sem, hogy a kiadott lakás állapota nem fog leromlani a bérlés során. A bérlői oldalon szintén szerencse kérdése, hogy a tulajdonos tisztességes feltételeket teremt a bérlés során, illetve hogy egyáltalán létező lakást hirdet meg a keresőoldalakon.Azok sincsenek könnyű helyzetben, akik a költségek csökkentésének érdekében lakótárs keresés mellett döntenek. Rövid, többnyire online ismeretség alapján kell megítélniük, hogy a leendő lakótárssal vajon jól ki fognak-e jönni. További nehézséget jelent a lakásbérlés a külföldiek számára, akik a megérkezést megelőzően még külföldről próbálnak ingatlant találni. Nekik a magasabb bérleti díj általában nem az elsődleges probléma, inkább a nyelvi nehézségek és egy megbízható bérbeadó megtalálása jelenti az igazi kihívást. Ezek alapján, megnéztük milyen lehetőségeik vannak azoknak, akik most lépnek be a sokak által rosszul működőnek vélt albérletpiacra. Arról már írtunk korábban , hogy azok a szerencsések, akik ismerősökön keresztül bérelnek, jóval a piaci ára alatt, nagyságrendileg 30 százalékkal kevesebbért juthatnak lakáshoz, mint amire az új belépők számíthatnak. Így az egyik megoldás az olcsóbb megbízható bérlemény megkeresésére a barátok körbekérdezése. Nyilvánvalóan a megbízhatóság és a költséghatékonyság ennél az eshetőségnél a legkézenfekvőbb.Akinek nincs lehetősége az előző megoldásra, az gyakran a keresőoldalakon keresi a bérleményt, ahol a tulajdonosok kínálóként vannak jelen. A felek egymást nem ismerik, így az ingatlan eladással ellentétben, ahol csupán a fizetőképesség a mérvadó, a bérlés vagy bérbeadás különféle, már említett (lelakás, nem fizetés, illetve nem megfelelő lakhatási feltételek) kockázatokkal is járhat. Emellett a hirdetési oldalak nem veszik figyelembe, hogy a hosszú távú lakáskiadás során a szereplőknek speciális igényeik is lehetnek, amikre nem feltétlenül derül fény egy találkozás alkalmával.Az oldalakon történő keresést nehezíti, hogy sokan többször, különböző árakon is szerepeltetik a lakásukat, a kiadást követően is megjelenik a hirdetés, vagy esetleg nem létező ingatlan bérlését hirdetik. A megfelelő lakás megtalálása akár heteket is igénybe vehet, legtöbbször a lakáshirdetéseknél egy megtekintési időpontra több lehetséges bérlő is érkezik, akik közül az első megítélés alapján kell választania a tulajdonosnak. Viszonylag sok keresőoldal van, ahol díjmentesen válogathatunk a lakások közül, ami egyrészt a lehetőségeket növeli, másrészt viszont kellemetlenséget is okoz, ha újra és újra ugyanabba a hirdetésbe futunk bele a keresés során. A nagyobb kínálat a duplikációk ellenére, közelebb viheti a felhasználókat ahhoz, hogy a számukra legmegfelelőbb lakást találják meg.

Közösségi oldalak

Ingatlanközvetítők

Új platform

A kereső oldalak mellett egyre népszerűbb a közösségi oldalakon történő lakáshirdetés. A hirdetők a saját adatlapjukat használva töltik fel a kiadásra kínált ingatlan képeit egy meghatározott csoportba, vagy akár a saját adatlapjukra. A kommunikáció valamivel gyorsabb a hagyományos kereső oldalakhoz képest, illetve megnézhetjük az ajánlattevő profilját is, ami talán segíthet abban, hogy megtaláljuk a legmegfelelőbb bérlőt vagy bérbeadót. A hirdetők így lényegében egy előszűrést tarthatnak, csak azokkal a bérlőjelöltekkel veszik fel a kapcsolatot, akiknek hajlandóak is lennének kiadni a lakásukat.Jellemző tendencia az utóbbi időben, hogy nemcsak a bérbeadók tesznek fel hirdetéseket, de a lakáskeresők is reklámozzák lényegében saját magukat, ezzel kitűnve a többi lakáskereső közül. A Facebook és egyéb közösségi oldalak megoldást nyújthatnak azoknak is, akik lakótársat keresnek. Könnyebb a kommunikáció, megnézhetik egymás profilját, ismerőseit, ami segíthet a megfelelő lakótárs kiválasztásában.Ha a siker érdekében a kereső felek pénzt is áldoznak a kutatásra, megkérhetnek egy ingatlanközvetítő céget, hogy vegyenek részt a megfelelő ingatlan vagy bérlő megtalálásában. Általában azok választják ezt a megoldást, akik időt szeretnének megtakarítani, és maguk helyett másra bízzák a lakás megmutatását, illetve a lakáskeresést a megadott paraméterek alapján. A költségek tekintetében nem olcsó ez a keresési forma, általában egy havi bérleti díjat kell fizetnie a megbízónak, ha sikeresen létrejött a megállapodás a felek között.Az ingatlanközvetítőknek a célja általában a pénzügyi ösztönzők miatt, a minél magasabb számú megállapodás létrejötte és nem az, hogy a legmegfelelőbb lakást illetve bérlőt találják meg a megbízónak. Természetesen a reputáció kiépítésével a kedvezőtlen üzletkötések is csökkenhetnek, így megéri olyan szakemberhez fordulni, aki már több elégedett ügyféllel is rendelkezik. Egyértelműen a gyorsabb és egyszerűbb keresési folyamat az, ami vonzóvá teszi ezt a költséges megoldást sokak számára.Az online platform és az ingatlanközvetítés összegyúrásával megoldást jelenthet a keresésre például a Rentingo nevű startup által kínált szolgáltatás is. Az oldalon felhasználók részletes és valós profilokat készítenek, ám a keresőoldalakkal ellentétben, itt csak akkor lehet felvenni a kapcsolatot a leendő "üzlettárssal", ha kölcsönös az egymás iránti érdeklődés. A megbízhatatlan hirdetések elkerülése érdekében, a tulajdonosok a preferenciáik mellett egy hitelesített telefonszámot is kötelesek feltölteni, illetve ellenőrzésre kerül az ingatlan tulajdoni lapja is, ami egyrészről visszariaszthat sok bérbeadót, másfelől viszont a felhasználók biztosak lehetnek abban, hogy nem lesznek csalás áldozatai. A költségeket tekintve, szintén az ingatlanközvetítés és az online hirdetések között helyezkedik el, a bérlők számára kapcsolatfelvételi díj van (300 forint, első kettő ingyenes), a bérbeadók pedig bizonyos csomagok közül választhatnak, amik közül az alapcsomag ingyenesen vehető igénybe.Az oldal a lakótárskeresőket egyfajta Match index alapján párosítja össze, a megadott preferenciák, illetve a saját profilok alapján. Például, ha egy lány lakótárskereső csak 18-25 év közötti lányokkal szeretne együtt lakni, akkor őt egyáltalán nem adja ki a találatok között egy férfi keresésére, vagy egy 25 év feletti lány keresésére sem. Az oldalon jelenleg még kevés felhasználó van, így szűkebb a kínálat is, illetve a hirdetésekben szereplő árak az átlagosnál magasabbnak tűnnek.Elkerülhetetlen tehát, hogy valamilyen formában áldozzunk a pénzünkből vagy az időnkből a lakás kiadása, vagy a keresése során, a többféle alternatíva azonban lehetőséget nyújt arra, hogy mindenki a számára legkevesebb költséggel járó megoldást válassza.