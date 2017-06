Térképen Budapest legélhetőbb városrészei

Biztonságos környék, nyugalmas élet

Az ezer főre jutó bűnesetekben a budapesti belvárosi kerületek állnak a legrosszabb helyeken, ami az aktív éjszakai életnek és a lakosságszámhoz viszonyított nagyszámú turistának is betudható. E bűnesetek többsége azonban kisebb volumenű, többnyire rongálás vagy garázdaság, míg a budai oldalon a lakásbetörések a jellemzőbbek. A lakásbetörések ugyanis egyértelműen a nagyobb értékű budai ingatlanok városrészeiben koncentrálódnak, feltehetően az elkövetők ott számítanak értékesebb vagyontárgyakra. Budán is vannak azonban kivételek, ahol a népességszámhoz képest kevesebb a lakásbetörés. Ilyen a III., a XI. és a XXII. kerület, szemben a kiugróan rossz adatokat produkáló XII. kerülettel, aminél arányosan egyedül az V. kerületeben regisztráltak több lakásbetörést.Azt, hogy egy városrészben mennyire jó élni, az intézmények közelsége is meghatározza. A vásárlási, egészségügyi, oktatási intézmények közelségével értékes időt spórolhatnak az ottlakók. Ebben a tekintetben a fővárosban két budai kerület, a XI. és az I. áll az élen. Nincs azonban másként az ún. családbarátkörnyék-index esetében sem, ahol ugyanez a két kerület végzett az élen. Általánosságban elmondható, hogy a családosok számára a budai kerületek után a pesti külsőbb kerületek vonzóbbak még, míg az utolsó helyre - feltehetően az aktív éjszakai élet és a zöldterületek hiánya miatt - a VI. kerület került.

Vásároljunk, de hol?

Családosok számára átlag feletti élhetőségű még Budán a II., III. és XII. kerület is, a XXII. kerület azonban a széleskörű intézmények hiánya miatt az utolsó előtti helyre került Budapesten.Az élhetőségi mutatók mellett sok más tényező is befolyásolja, hogy hol vásárolunk lakást. Hiába kellemes például a budai Várban lakni, az ottani magas árak árnyalják a pozitívumokat. Az élhetőségi mutatókhoz képest még mindig kedvező árak jellemzik a XI. kerületet, ahol a belvárosi részek mellett ahhoz közel, de már csendesebb övezetben is szép számmal találunk lakásfejlesztéseket.A Budapesti Lakáspiaci Riport által publikált legfrissebb adatok szerint a XIII. kerület után a XI. kerületben választhatunk a legtöbb új lakás közül, ahol idén tavasszal 380 új építésű lakást értékesítettek, de az egyre több fejlesztésnek köszönhetően a kínálat is növekszik.

Portfolio Ingatlan adatbázisában a budai kerületek közül jelenleg a XI. kerületben találjuk a legolcsóbb új lakást, négyzetméterárak tekintetében azonban a XXII. kerületben legalacsonyabbak az értékek. Míg előbbiben 550 ezer, utóbbiban 470 ezer forint a legolcsóbb új lakás négyzetmétere. Ezzel szemben a II. és a XII. kerületben a legolcsóbb új lakásnak is 800 ezer forint felett van a fajlagos ára, az I. kerületben pedig közelíti a négyzetméterenkénti 1,2 millió forintot. A II. kerületi Kapás 21 by Cordia projektjében például 38,7 millió forinttól indulnak az árak, jóllehet a korlátozott szabad területek miatt ez az egyik utolsó új építésű lehetőség a környéken.

A családosok vagy a nyugalmat kedvelők számára tehát ideális választás lehet a XI. kerület, ahol különösen Sasad vagy a Madárhegy projektjei kínálnak élhető lakásszámú és elhelyezkedésű otthonokat.