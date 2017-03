Tíz dolog, amire nagyon figyelj lakásvásárláskor!

2016-ban a korábbi évekhez képest kiugróan sok adásvétel történt már a tavaszi hónapokban is. A 2017 első két hónapjának lezárt tranzakciói alapján elmondható, hogy a tavalyi év egészéhez viszonyítva nagyon sok részpiacon már elérte, vagy kicsivel meg is haladta az üzletkötések száma az előző évi időarányosan két hónapra vetített mértékét. Az árak tekintetében a főváros budai kerületeiben jellemzően a tavalyihoz hasonló átlagárak érvényesültek, míg a pesti oldalon néhány kerületben ezt meghaladó fajlagos árakat regisztrált a cég."10-18 százalék közötti növekedést tapasztaltunk a VI., a VII., a VIII., a IX. és a XIII. kerületben, valamint a XI. kerületben, míg a szintén népszerű Zuglóban (XIV. kerület) nem nőtt a társasházi lakások fajlagos átlagára a tavalyi év átlagárához képest" - fogalmazott. A tavalyi évben kiemelkedő piaci aktivitást mutató városokban, így pl. Debrecenben, Kecskeméten és Pécsett is 5-10 százalékos növekedés mutatkozott az átlagos négyzetméterárakban. Az elemzési vezető ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy a rendelkezésre álló adatmennyiség még nem elégséges a piac egészére vonatkozó markáns vélemény kialakítására.

Mire kell odafigyelni?

Az adásvétel adó és illetékköteles. Az értékesítéshez szükség van a lakás energetikai tanúsítványára, ennek is díja van. A vevők számára is felmerülhetnek költségek, például a vagyonszerzési illeték megfizetése vagy az ügyvédi költségek.

A közvetítői jutalék mértéke a megkötött szerződés típusától függően a vételár 1,75-5,0 százaléka között mozoghat.

Az épület energetikai tanúsításának ára nagyságrendileg 15-28 ezer forint + áfa, de a nagyobb alapterületű (300 négyzetméter feletti) ingatlanoknál egyedi ajánlatot kell kérni.

Vannak olyan dokumentumok is, amelyek beszerzése költséggel nem jár, de ügyintézést igényel. A nullás banki igazolás mellé például, amennyiben igénybe vettek gyerekek utáni támogatást is, az Államkincstártól is szükséges beszerezni az igazolást.

A tulajdoni lapot az értékesítési megbízáskor szükséges beszerezni, illetve a sikeres adásvételi szerződés megkötésekor a közreműködő ügyvédnél is ellenőrzik ezt a dokumentumot (elektronikus úton), ennek is van díja.

Az eladásból származó jövedelemre fizetett adónál az értékesített lakás megszerzésének időpontjától számított első év végéig bezárólag a jelzett adóterhet kell megfizetni, a 2-5 év végéig pedig progresszíven nő a kedvezmény összege, 5 év felett nincs adóteher, azaz amennyiben egy lakás megvásárlása és értékesítése között több, mint öt év telt el, az ügylet adómentes.

Az adóalap az eladási és a szerzési ár különbözete, amiből levonhatók a szerzéssel kapcsolatos kiadások (az ügyvédi költség, a szakértői díj, a közjegyzői díj, az illeték), az értéknövelő beruházások értéke, valamint az állagmegóvó költségek az eladás előtti 24 hónapból. Ezen felül még levonásra kerülhetnek az értékesítési költségek (a hirdetés feladás, az ingatlanközvetítő díja, az értékbecslés költsége), természetesen kizárólag számla alapján igazoltan.

Ha valaki ingatlant vásárol, akkor az adásvételt követő 30 napon belül köteles ezt bejelenteni az ingatlanügyi hatósághoz. Ennek elmulasztása bírsággal jár. Ezt követően jegyzik be az új tulajdonjogot a vevő részére és szabják ki az illetéket.

A vevő által fizetendő illeték számítási alapértéke csökkenthető az 1 éven belül eladott másik lakóingatlan értékével, 35 év alatti vevő esetén és maximum 15 millió forint értékű ingatlan esetén 50 százalékkal, valamint új ingatlan vásárlása esetén az illeték alap eleve 15 millió forinttal csökkenthető.

Illetékmentes a tulajdonszerzés ha a vásárolt lakóingatlan értéke kisebb, mint az eladott lakóingatlané, vagy házastársak és egyenes ági rokonok közötti visszterhes vagyonátruházás esetén, illetve építési telektulajdon szerzése után 4 éven belül megkezdett lakóház építése esetén. Az önkormányzati tulajdonú lakás megvásárlása illetékmentes. Első lakásvásárláskor az illeték felét kell csak kifizetni, ha a vevő nem töltötte be a 35. évet és az ingatlan forgalmi értéke maximum 15 millió forint.

Az ingatlanok vételára azonban nem jelenti a lakásvásárlás teljes költségét: eladóként és vevőként egyaránt felmerülnek olyan megfizetendő tételek, amelyek a lakástranzakciót terhelik.