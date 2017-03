Több millió forintot is lehet spórolni a lakásvásárláson

A dél-budai régió lehet az új favorit

Az új lakásokra vonatkozó áfa 5 százalékosra csökkentésének köszönhetően felpörögtek a lakásépítések hazánkban, melynek fő gócpontját a főváros és annak agglomerációja jelenti. Mivel az intézkedés a tavaly év elejétől él, így a beruházások is akkortól gyorsultak fel. A projektek megvalósításának azonban idő kell, így az új lakás számokban tavaly még csak kisebb növekedés volt tapasztalható. Az idén és jövőre azonban ugrásra lehet számítani az elkészült otthonok számát illetően.Jelenleg a Budapesti Lakáspiaci Riport adatai szerint. Ezek körülbelül háromnegyede Pesten készül, negyedük pedig Budán található. Ez utóbbi gyengébb szereplése nem a népszerűtlenségének köszönhető, vagy annak, hogy kiábrándultak volna a zöld környezetből a vásárolók, hanem egyszerűen a magas fejlesztési telekárak miatt több kerületben is szinte aranyáron várják a vásárlókat az új lakások, amit sokan nem engedhetnek meg maguknak. A kisebb fizetőképes kereslet miatt pedig kevesebb a beruházás is. A fejlesztők így inkább az alacsonyabb telekárú, és ezáltal megfizethetőbb Dél-Budára koncentrálnak a projektjeikkel.. Ez utóbbit - köszönhetően a kiegészítő, egyéb funkcionális fejlesztéseknek - egyébként Biatorbágy városközponttá nyilvánította, ezzel is jelezve a beruházás komplexitását.

Forrás: Tópark 'BE MY CITY'

Mennyiért lehet lakást venni?

Jelentőset javultak a közlekedési kapcsolatok

A lakástámogatási rendszer pozitív változásai miatt jellemző, hogy sokan fordultak a használt lakásoktól az új ingatlanok felé, hogy kihasználják a sokkal magasabb állami támogatási összeget.. A magas árak láttán így. A korábban megszokott nyugodt, zöld környezetről azonban vélhetően nehezen mondanak le, így a déli területeken is hasonló elhelyezkedést keresnek. Ennek megfelelően a 11. kerület jelentős része kieshet a vásárlók látószögéből, illetve hajlandóak lehetnek a várost maguk mögött hagyva új otthont keresni, ahol ugyanakkor még a megfelelő infrastruktúra is biztosított a számukra.Jelenleg a 11. kerület hegyvidéki területein nagyon változatos árakon lehet új lakást vásárolni, az elhelyezkedéstől és a lakások felszereltségétől függően 600 ezer és 1,3 millió forint között mozognak az árak. Az agglomerációs projektek közül a Tóparknál kínált 30 és 150 négyzetméteres lakásokból 23 és 123 millió forint között lehet válogatni. Az előbb említett árak bár nem tűnnek kevésnek, ugyanakkor még mindig sokkal kedvezőbbek, mint Buda más elit helyszínein. A 2. és 12. kerület áraival összehasonlítva igazán versenyképesnek számítanak, az említett két területen ugyanis sok esetben 1 millió forint felett alakulnak a négyzetméterárak, sőt akár a 2 millió forintot is átléphetik.. Ennek köszönhetően egy rövidebb busz út, és a gyors metró út után könnyen elérhető a belváros a korábbi csak buszos megközelítés helyett. A Tópark például saját ingajáratot üzemeltet majd 'Tópark Expressz' néven a kelenföldi pályaudvar és a városközpont között, mellyel 10 perc alatt el lehet érni a metrót. De a Kelenföldi pályaudvar közelsége miatt a vonattal utazóknak is számos lehetősége van. Mivel Dél-Buda fontos irodapiaci lokációnak számít, így akár még a belvárosig sem kell elmenni, ha a munkahelyre akar valaki bejutni, amelynek köszönhetően egy dél-budai elhelyezkedésű otthon ideális választás lehet sokak számára.