Tovább egyszerűsödhetnek a lakásépítések

Megszűnhet a 300 négyzetméteres felső mérethatár a lakóházak építésénél. Amennyiben egylakásos, saját célra épülő ingatlanról van szó, csak az elektronikus építési naplóra lesz szükség az építkezés megkezdéséhez. A javaslat a bővítésekre is kiterjedne, de ott a törvényi szabályozás nem írná elő, hogy az épület csak egy lakást tartalmazhat. Ezzel a többlakásos társasházak bővítése is egyszerűsödne, műemléki épület esetén azonban a lakásbővítés nem valósulhat meg.Az egyszerű bejelentés bevezetése óta a mostani változás már a harmadik módosítás, a változást azonban nem csak a miniszterelnökség üdvözli, hanem a lakásépítésekben érdekelt nagyvállalatok szerint is kedvezően befolyásolhatja a piacot az építési engedélyek megszerzésének egyszerűsödése.