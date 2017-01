Új lakást vennél? - A vételárhoz adjál hozzá még pár milliót!

Kész lakást kapunk a pénzünkért?

Kötelező garázst, kocsi beállót vagy tárolót vásárolni?

Milyen burkolatokat kínálnak?

A hirdetéseket és ajánlatokat érdemes jól átböngészni, mivel könnyen eshetünk hibába egy kimagaslóan olcsón kínált lakást kinézve. Sok esetben ugyanis később derül csak ki, hogy a, hanem csak bizonyos fokú készültséget jelent. Például pozitívum ugyan hogy a burkolatokat mi választhatjuk ki, de ezek árát nem is tartalmazza a feltűntetett ár. Vagy adott esetben még a radiátorokat is nekünk kell majd megvenni, vagy belső válaszfalakat felhúzni, mert a lakás még annyira "ízlés szerint alakítható". Egy szerkezetkész ház befejezése még több millió forintba kerül, és ha ezt a fő kivitelező nem vállalja, nekünk kell a mesteremberekről is gondoskodni. További kockázatot jelent, hogy a lakást ez esetben még a használatba vétel előtt vesszük meg, így ha utólag derül ki valami hiányosság, elképzelhető, hogy azt már nekünk kell majd orvosolni.Szintén gyakran előfordul, hogy a lakást önmagában nem lehet megvásárolni, hanem ahhoz. Ezek pedig nem olcsóak, a lakás eredeti vételárán felül. Persze adott esetben még autó nélkül is hasznos lehet garázsférőhelyet vásárolni egy egyébként parkolóhiánnyal küzdő területen, melyet aztán később kiadhatunk.Szintén érdemes megnézni a lakásvásárláskor, hogykínálják az adott ingatlanokat., melyek 3000-4000 forint/nm ár közötti csempe és padlólap, valamint 2000 forint/nm alatti laminált burkolat árat jelentenek. Ha azonban számunkra nem felelnek meg ezek a választható burkolatok, vagy a drágán megvásárolt lakásban minőségibb anyagokat szeretnénk használni, a lakás árán felül még plusz költségekkel kell kalkulálni. Megfelelő készültségi fokig (vagyis míg nem kerülnek fel a burkolatok) a legtöbb helyen lehetőség van az egyedi igények kielégítésére. Ekkor a vételárból levonják az eredetileg tervezett burkolatok árát, mi pedig megvásárolhatjuk álmaink csempéit. Arról azonban érdemes egyeztetni, vagy érdeklődni, hogy az új, általunk választott anyagokkal is vállalja-e a kivitelező a munkát, vagy csak extra költség mellett. Szintén nagyon

Járulékos költségek

Már szinte kész van a lakás, mielőtt azonban tényleg az otthonunk lehetne, még további összegeket kell a pénztárcánkból kifizetni. Bár a válság éveiben előszeretettel adtak ajándék konyhabútort a fejlesztők, csak elkeljenek a lakásaik, ma ritka az olyan projekt, ahol a konyhabútor a vételár részét képezi. Vagyis új lakásvásárlásnál nem hagyhatjuk ki a költségtételeink közül aát sem. EzSzintén sokan felejtik el, hogy az új lakást be is kell rendezni. Ha már egy meglévő lakásból költözünk természetesen rendelkezünk valamilyen bútorzattal, ez azonban nem feltétlenül felel meg az új ingatlan igényeinek. Például. A berendezésre tehát szintén érdemes egy bizonyos keretet fenntartani, esetleg már az alaprajzok alapján az elején végig gondolni, hogy hova mi kerüljön. Ha korábbi bútorainknak is megtaláljuk a helyet az új lakásban, azokat oda is kell szállíttatni. A lakás árához képest ugyan a költözésre fordított összeg elenyésző, mikor azonban az utolsó filléreinket fizetjük ki, kellemetlen, ha erre nem marad pénzünk.Ahogy a lakásvásárlásnál, úgy az új ingatlan vétel esetében is számolni kell a tranzakcióhoz köthető terhekkel. Ezek közé tartozik azmelyet általában a vevő fizet. (Nagy projekteknél azért előfordul, hogy a fejlesztő átvállalja ennek a költségét). De ide sorolható a azis. Új lakások esetében annyi kedvezményt kapunk, hogy nem kell a teljes összeg után kifizetni a 4 százalékos visszterhes vagyonátruházási illetéket, 15 millió forintig a vállalkozó által épített lakás vétele illetékmentes. Ennél magasabb vételárú ingatlan megvásárlása esetén pedig az értékhatárt meghaladó összegre kell kifizetni a terhet. Például egy 25 millió forintos lakás esetében az illeték 10 millió forint * 4 százalék, vagyis 400 ezer forint lesz. Ha a lakásvásárláshoz banki hitelt is igénybe veszünk, szintén számoljunk az ezzel együtt járó terhekkel.