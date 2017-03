Újra megéri a kertvárosba költözni?

A hagyományos értelemben vett agglomeráció egy központi várost és az azzal gazdaságilag egybeépült kertvárosokat foglalja magában. Magyarországon ez Budapestet és a körülötte lévő munkaerőpiac és szolgáltatások tekintetében összekapcsolódó településeket tartalmazza, ami összesen 81 települést jelent, ahol mintegy 2,5 millió ember, vagyis az ország negyede él. A fővárosban több mint 1,7 millióan, míg a környező kistelepüléseken közel 800 ezren laknak összesen.A mostani kép a rendszerváltás előtt még erősen másként festett, akkoriban Budapest népessége elérte a 2 millió főt, a környező falvaknak pedig sokkal gyengébb volt a kapcsolata a fővárossal. A közlekedés fejlődésével és egy tehetősebb réteg kialakulásával azonban a következő két évtizedben több mint 300 ezren hagyták el a fővárost, hogy a saját kert és a jobb levegő előnyeit élvezzék. Természetesen az előnyök mellett a kertvárosi életnek hátrányai is vannak, a többség ugyanis továbbra is a fővárosba jár dolgozni, ami jelentősen hosszabb ingázási időt jelent. Talán ez is közrejátszott abban, hogy mostanra a kertvárosok népszerűsége mellett, a belvároshoz közelebbi területek is egyre kedveltebbek.

A már említett jobb levegő, a csend és a megfizethetőbb lakásárak mind a fővárosközeli kisebb települések mellett szólnak. A mostani lakáspiacon egy belvárosi kétszobás lakás árából Budapest mellett akár egy saját telekkel rendelkező családi házat is kaphatunk, amit - különösen hétvégente - pihenésre és hobbi célokra is jól ki lehet használni. Ezért azonban más tekintetben kompromisszumokat kell kötni.Abban az esetben, ha a munkahelyünk továbbra is Budapesten van, korábban kell indulni a hosszabb ingázási idő miatt és ugyanez igaz a hazaérkezésre is. Az olcsóbb lakhatási költségeket árnyalja, hogy az ingázás nem csak időben, de pénzben is jelentős többletet jelent a családi kasszára. A szolgáltatásokkal való ellátottság sok esetben szintén hátrányként jelentkezik, mostanában azonban már egyre több helyen érhetők el a kertvárosi településeken is a szükséges szolgáltatások.Azt lehet mondani, hogy ami a kertváros hátránya, az a belváros előnye és fordítva. A belváros közelében lakva szinte minden karnyújtásnyira van, sokszor egy esti program után gyalog is haza lehet menni, és a jobb tömegközlekedés miatt a munkába járás ideje is lerövidül.Ezzel szemben a sokszor még éjszaka is állandó zajforrások nehezítik a pihenést, és a folyamatos forgalom miatt a levegő is szennyezettebb. A szűk utcákban nem megoldott a parkolás, a garázsoknak az ára pedig sokszor egy új autó árával vetekszik. Amit tehát az ingázás idején és költségein megspórolunk, azt kifizetjük a lakhatásra, ugyanis nem csak a garázsok, hanem a lakások árai is jelentősen magasabbak, mint a külsőbb részeken, mind eladási árak mind bérleti díjak tekintetében.Erre a kérdésre leginkább az egyéni preferenciáink és élethelyzetünk adja meg a választ. Kisgyerekkel sok érv szól a kertváros mellett, ahogy azonban egyre idősebbek lesznek a gyerekek, úgy nekik is megnő az igényük a városban elérhető programlehetőségek iránt, így, ha nem akarunk ismét elköltözni, olyan helyet érdemes választani, ahonnan biztosított a megfelelő tömegközlekedés és akár éjszakai busz is közlekedik. Emellett érdemes figyelembe venni a meglévő szolgáltatások körét, hogy vannak-e a közelben oktatási intézmények - óvoda, általános iskola - illetve, ha nincs milyen távolságra találjuk a legközelebbit.Egy konkrét példát nézve, Budapest esetében például kedvező Budaörs helyzete, ami városi jellegéből adódóan már korábban is rendelkezett a szükséges infrastrukturális ellátottsággal. Érdemes azonban az autópálya másik oldalára is ellátogatni, ahol Biatorbágy közigazgatási területén épülő Tópark 'BE MY CITY' projektje készül. A 2017 végére elkészülő új városközpontban a lakások és kiskereskedelmi szolgáltatók mellett óvoda és bölcsőde is lesz, így ideális azon családok számára akik - akár a CSOK 10+10 konstrukcióját kihasználva - új, de a városhoz közeli lakásba költöznének.