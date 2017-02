Változhatnak az építési engedélyezési szabályok

Az indoklás szerint a változtatásra azért van szükség, mivel jelenleg egy 300 négyzetméter feletti több lakásos lakóházban található 300 négyzetméter alatti területű lakás sem bővíthető a könnyített szabályok szerint.

Növekedhet azoknak a lakóépületeknek a köre, melyek építési munkálatainak elvégzése előtt elegendő egyszerű bejelentést tenni. Mint ismert, 2016. januárjától él az a szabályozás, mely szerint a 300 négyzetméternél nem nagyobb lakóépületek engedélyeztetése egyszerű bejelentéssel történhet. Az idéntől az egyszerű bejelentés már a meglévő lakóépületek bővítésére és átalakítására is érvényes, amennyiben ebben az esetben sem haladja meg a 300 négyzetmétert az alapterület.A kedden benyújtott. Vagyis a vállalkozók által épített ingatlanok felhúzása előtt továbbra is a hagyományos engedélyeztetési eljárást kell lefolytatni az említett méretkategória felett és csak a saját lakhatás céljára szolgáló 300 négyzetméter feletti építkezésekre vonatkozna az egyszerű bejelentés. 300 négyzetméter alatt ugyanakkor nem változna a szabályozás, a vállalkozók által épített ingatlanokra is érvényes marad az egyszerű bejelentés.