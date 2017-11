Van még remény a családoknak a budapesti lakáspiacon?

Megnéztük, hogy milyen lehetőségeik vannak a nagycsaládosoknak, illetve azoknak, akiknek az egy vagy kétszobás ingatlannál nagyobbra van szükségük és előnyben részesítik a főváros nyugodtabb részeit, valamint fontos számukra a zöldövezet. A lakhatási célú vásárlások mellett a vállalkozók egy része is erősen érdeklődik a nagyobb ingatlanok iránt, különösen elterjedt hasznosítási forma a jóga- vagy táncstúdió, nyelviskola, orvosi, fogorvosi magánrendelő, vagy ügyvédi iroda kialakítása.Szűkítve a kört, olyan népszerűbb kerületekben néztük meg az egyes lehetőségeket, illetve a mellettük szóló érveket, amelyek nincsenek túl messze a belvárostól, a telek és négyzetméterárak nem a legdrágábbak, illetve a családosok számára fontos szempontokat is kielégítik. A legnépszerűbb részeket az alapján választottuk ki, hogy hol került sor a legtöbb adásvételre. Ezek alapján, a XIII. és XIV. kerületek voltak azok, ahol a legtöbb lakóingatlant adták el az évben, ezt követi a XI. és III. kerület pár százzal kevesebb tranzakcióval.Ha külön bontjuk az eladott ingatlanokat három kategóriára, úgymint családi ház, többlakásos társasház, illetve panellakás, hasonló négyzetméterárakat találhatunk a III. és XI és XIII. kerületekben. A családosok szempontjainak inkább megfelelő részeken (XI. és III. kerület) a társasházakban átlagosan 450 ezer forint a lakások négyzetméterára, míg a panelek 310-370 ezer forintos fajlagos áron cseréltek gazdát ebben az évben. A családi házak négyzetméterára több, mint 120 ezer forinttal magasabb a XI. kerületben, ami nem meglepő, hiszen jóval kevesebb ház van a főváros ezen részén. Az adásvételek száma is ezt igazolja, csupán 19 családi házra vonatkozó tranzakció történt idén ebben a kerületben.

Nézzünk mélyebbre és vizsgáljuk meg a lehetőségeket a III. kerületen keresztül.

Miből lehet választani?

Használt lakás

Használt családi ház

Új társasházi lakások

Új családi ház

A Fagyöngy Lakópark a III. kerületben és a budapesti lakópark piacon is versenyképes árakon kínál 44-108 négyzetméter közötti lakásokat, átlagosan 600 ezer forintos négyzetméteráron. A nagy érdeklődés és gyors értékesítési ütem is azt bizonyítja, hogy a budapestiek számára van még elérhető minőségi fejlesztés.

A III. kerület sokszínűbbnek tekinthető abból a szempontból, hogy nemcsak a lakások iránt érdeklődők, de a családi házban gondolkodók számára is több lehetőséget kínál. A befektetők megvehetik olcsóbban a panelokat kiadási céllal a főváros ezen részén, míg a nem agglomerációba, mégis zöldövezetbe vágyó családok is keresgélhetnek a nagyobb társasházak vagy családi házak között.Azok számára, akik nem ragaszkodnak a zöldövezethez, illetve a kertkapcsolathoz, mégis nagyobb területű ingatlant szeretnének, a kerület belsőbb részei is kínálnak lehetőségeket. A 80 négyzetméteres, háromszobás használt lakás ára a III. kerületben átlagosan 35-40 millió forint körül mozog, míg ha panellakásról van szó 30-35 millió forintos kínálati árakkal találkozhatunk. Természetesen vannak ingatlanok, amelyeknek az ára ezektől jócskán eltér (akár felfelé, akár lefelé), a minőségi különbségek és egyéb adottságok miatt. A többi, például új társasházi lakással, új vagy használt családi házzal összehasonlítva ezek az árak a legalacsonyabbak, további előny, hogy a tömegközlekedési lehetőségek jobbak, mint a kijjebb eső részeken.Magyarországon az emberek mintegy 68 százaléka élt családi házban a 2016-os statisztikák szerint, amely jóval az EU-s átlag (57,5%) felett van. Természetesen a fővárosban ez az arány jócskán alacsonyabb, a külső területek azonban így is szép számban találhatunk családi házakat. Az idén eladott III. kerületi házak esetében az átlagos négyzetméterár 400 ezer forint alatt volt valamivel, elnézve azonban a kínálati árakat nehezen találhatunk 40 milliónál kevesebbért egy 80 négyzetméteres házat, és nem ritka a 70 milliós nagyságrend sem. Az árak mellett, az ingatlanok minősége is egészen eltérő, így sok esetben a felújítási költségeket még hozzá kell adni az árhoz. Előnye ennek a típusnak azonban, hogy több életteret kínál a tulajdonosnak, saját kert és akár garázs is járhat az ingatlanhoz.Sokak számára fontos szempont a nagy terasz és a nyugodt környezet a lakása mellett. Az új társasházak a kerületben jellemzően zárt, parkosított kerteket kínálnak, akár játszótérrel a lakások közvetlen közelében, megcélozva ezzel azokat a családokat, akik szívesebben laknak egy modern új lakásban, mint használt családi házban, vagy lakásban. Az átlagos négyzetméterárak 740 ezer forint körül alakulnak, vagyis 50-60 millió között mozog egy új, 80 négyzetméteres társasházi lakás ára. A skála igen széles, több millió forintot is dobhat az áron, ha egy nagyobb terasz vagy örök panoráma tartozik a lakáshoz. A használt ingatlanokkal szembeni magasabb négyzetméterárakat kompenzálhatja egyrészt, hogy nincsenek felújítási költségek, másrészt olyan energiatakarékos megoldásokat alkalmaznak ezekben a lakásokban, amivel jóval alacsonyabbak a havi rezsiköltségek.Egyre jellemzőbb tendencia hazánkban is, hogy előtérbe kerülnek a fenntarthatósággal kapcsolatos elvárások, és azok a családok is szívesebben választják a társasházi lakásokat, akik megtehetnék a nagy terekkel és sokkal nagyobb alapterülettel rendelkező családi házak megvásárlását.Szemben a családi házzal, több kompromisszumot igényel ez az ingatlantípus, hiszen egy közösség részeként élnek a családok. Ami viszont előny, hogy a nagycsaládosokat célzó állami támogatások kifejezetten új ingatlan vásárlása esetén a legmagasabbak. Három gyermek mellett, a 10+10 millió forintos CSOK felvételével már egy használt lakás árához közelítenek a számok. Az ingyen kapott 10 millió forint 13-14 négyzetméterrel növelheti a vásárolni kívánt új lakás területét, ami plusz egy szobát is jelenthet.Az egyik legköltségesebb formája a lakhatásnak egy új ház építése. Az árakat nehéz megbecsülni, hiszen minden egyedi, saját igényre kialakított részlet a házban különböző költségeket jelent a tulajdonosnak. A kivitelezési kiadások a legmagasabbak, főleg mostanában, amikor az építőanyagok ára felfelé ível, a szakemberek pedig szinte bármennyit elkérhetnek, olyan nagy hiány van belőlük. Akkor azonban érdemes belevágni, ha jó kapcsolatokkal rendelkezik az új tulajdonos, így az árban és a megépítési időben is jó ajánlatot kaphat a kivitelezőtől.