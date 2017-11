Véget érhet a hagyományos ingatlanközvetítés?

A mai világban majdnem minden ingatlan eladási folyamat az interneten kezdődik. Ez annak ellenére is így van, hogy az értékesítési folyamat során az ügyfelek többsége végül ingatlanoshoz fordul segítségért és megbízást köt ingatlana eladására. A kevésbé tapasztalt "első eladók" zsigeri gondolata, hogy az internet segítségével egyedül eladják ingatlanukat. A folyamat későbbi fázisában, jellemzően 2-8 hét múlva, ha azt látják, hogy eredménytelen az addigi tevékenységük és nem sikerült eladni az ingatlant, hajlamosabbak egy ingatlanos segítségét kérni. Bár az utóbbi években növekedés tapasztalható az egyből ingatlanoshoz forduló ügyfelek számában, ennek oka az olyan tulajdonosok, akik már nem először adnak el ingatlant - de ők még mindig kisebbségben vannak.A Duna House most megnyitotta weboldalát a magánhirdetők előtt is, ezzel szeretné kiszolgálni ügyfeleit a teljes értékesítési folyamat során és mivel általánosságban időben elválik a hirdetési időszak az "ingatlanos" időszaktól, nem tart attól, hogy a két szolgáltatás konkurenciát jelentene egymásnak. A többletbevétel mellett kimondott célja a hálózatnak, hogy a duplikáció mentes hirdetési portfolió növekedésen keresztül tudja erősíteni az online jelenlétét és még több ügyfelet érjen el weboldalán keresztül.