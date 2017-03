Végleg eltűnhetnek az ingatlanközvetítők?

Új otthonában töltené a nyarat? Lakást vagy családi házat keres? Új építésű ingatlan érdekli vagy inkább használt lakásba költözne? Kezdje a keresést 2017 tavaszán Magyarország legnagyobb ingatlan kiállításán és lakásvásárán a Millenárison! Március 24-26. között több ezer új ingatlan, eladó lakások, házak és telkek valamint a legjobb albérletek várják a látogatókat.Ha a város legjobb premium lakásait szeretné megvásárolni, új vagy használt lakást keres, esetleg kifejezetten az olcsó lakások iránt érdeklődik, nálunk megtalálhatja, amit keres.

Az ingatlanpiacot is elérheti a virtuális valóság

Valóban eltűnnek a közvetítők?

Az ingatlanpiac jövőjének vizsgálatához először a múltat kell megismerni - mondta elaz előadásában. Számos amerikai startup van, ami próbálja megújítani az ingatlanpiac jövőjét. Ilyen például a Buyerprice, ami azonnali értékbecslést biztosítani az azt igénybe vevők számára. A virtuális valóság az ingatlanpiacon is egyre fontosabb eszköz, aminek segítségével egy még el nem készült ház is minden szegletében bejárható. A fejlesztések egy része az ingatlanközvetítői szolgáltatások kiváltását célozza.A technikai újítások következtében várhatóan tranzakciós költségek is egyre alacsonyabbak lesznek. Az automatizálás az ingatlanközvetítők esetében is jelentős lemorzsolódást idézhet elő, de a megmaradó ügyfelek szinte teljes közreműködésre tarthatnak igényt, így növekdehet a kizárólagos szerződések aránya. Ugyancsak meghatározó lesz a következő 20 évben a mesterséges intelligencia terjedése. Az értékesítők száma 20 éven belül várhatóan a mostani 10-15 százalékra fog csökkenni.A technológia szerepe megkérdőjelezhetetlenné vált az ingatlanpiac terén is, az egykori Expressz újságot mára teljesen kiváltották az online hirdetési oldalak. A portálok feladata a közvetítők segítése, de végső soron a vásárlók kegyeiért folyik a verseny mondta el. A közvetítők részaránya Budapesten a legmagasabb, a kisebb településeken egészen más információs csatornák jellemzők. Az ottani ügyfelek megnyeréséhez további szolgáltatások nyújtására van szükség, jó ingatlanközvetítőkre azonban mindenhol szüksége van a lakosságnak.A technológia a profi közvetítőkre nem lesz hatással, de azon közvetítők akik most sem csinálnak semmit, nem adnak értéket, kiszorulhatnak a piacról - mondta el Csorba Dániel, ingatlanértékesítő, blogger.Az USA-ban csak tavaly 500 millió dollárt fektettek ingatlan-sturtupokba, ami jól mutatja, milyen fontos a technológia. Ez azonban nem helyettesítheti az emberek közti interakciót, jelen pillanatban a gépek még nem tudják nyújtani az egyik legfontosabb dolgot, az emberi figyelmet - mondta el. A technológiát tehát fontos fejleszteni, de ez nem helyettesítheti az embert. Egy nehéz piacon a közvetítők aránya erősödik, egy fellendülő időszakban viszont gyengül, de összességében Magyarország is közeledik a nyugat-európai arányokhoz.Az innovatívabb technológiák átvétele a hirdetési portáloknak is feladata, de a személyes kapcsolatra hosszú távon is szükség lesz - tette hozzáÚj szolgáltatásokra is szükség van azonban, mint például a térképes megoldások.Már a múltban is sokan vizionálták, hogy az ingatlanközvetítőknek nem lesz jövője, de ez eddig nem igazolódott be, az ingatlanközvetítőn keresztül eladott lakások aránya folyamatosan nő, jóllehet a szolgáltatások szerkezete valóban változott - mondta el. A közvetítők piaci részesedése 40-50 százalék lehet ma Magyarországon, miközben az USA-ban 90, míg Nyugat-Európában 70-80 százalék. Az arány azonban Magyarországon is növekszik.