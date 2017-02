Vérszemet kaptak a lakáseladók

Budapesten egy évvel ezelőtt átlagosan még négyzetméterenként 435 ezer forintot kértek az eladók, de a kereslet folyamatos növekedése láttán igyekeztek "lépést tartani", így 2017 január végére már 510 ezer forintra hízott az oldalra feltöltött lakások átlagos kínálati ára.

A mintegy 120 ezer, országos lefedettséget mutató lakáshirdetés alapos vizsgálata egyértelműen jelzi: a lakást eladni kívánók jelentős része, kb. 25-30 százaléka továbbra is abban reménykedik, hogy még mindig nem érte el a piac a csúcsot és a tavaszi hónapokban, amikor egyébként is megélénkül a vásárlási kedv, megérkezik az igazi vevő.

Vérszemet kaptak a magáneladók, a vizsgálat szerint a kínálatban szereplő lakások árát legalább negyed részük, vagyis több ezer ember, feljebb srófolta az érdeklődő hullámot érzékelve, s inkább hetekig-hónapokig kivár, semmint mérsékelné azt a gyorsabb eladás érdekében, mondta el a kutatás tapasztalatait Mester Nándor, az Otthontérkép vezető elemzője. Az eladók többsége általában 5-8 hetet vár, s ezután vizsgálja felül árajánlatát, amit - a gyenge érdeklődés hiányában - Budapesten alig vagy egyáltalán nem, vidéken inkább kicsit csökkentenek.A szakértő rámutatott ugyanakkor, hogy az országos tendencia a fővárosival ellentétes, hiszen vidéken a csúcsnak számító tavaly júliusi, 390 ezer forintos kínálati átlagárral szemben az őszi hónapok - a még mindig erős forgalom mellett - lassú apadást hoztak, majd idén január végén már csak 369 ezer forintot rögzítettek.Mester Nándor szerint,magatartását figyelve azt lehet érzékelni, hogy a budapesti lakások tulajdonosainak vagy hirdetőinek (ezek lehetnek közvetítői irodák is), attól függően, hogy hol van az adott lakás, milyen típusú és állapotú.Az átlagárakra egyelőre kis hatással vannak az egyébként egyre kevesebb család számára elérhető új építésű lakások. Már csak azért is, mert mindössze néhány ezerről beszélünk, ezek zömét is inkább a fővárosban tervezik, vidéken még nem tömeges a nagyobb lélegzetű, több mint 100 lakást tartalmazó projekt.Mester Nándor figyelmeztetett, az átlagárat növelheti, ha tényleg megkezdődnek a beígért építkezések, a lakásfejlesztők ugyanis várhatóan áthárítják az 2016-ban tapasztalt 20-25 százalékos kivitelezési költségemelkedést. Ha nem is ilyen arányú drágulás lesz, de már 5-10 százalékos áremelés is sokakat fognak arra kényszeríteni, hogy inkább a még megfizethető használt otthonokat vásárolják.