Magyarországon indult el Európa egyik legnagyobb ipari parki beruházássorozata

Az állami tulajdonú cég fő feladata az országos iparipark-hálózat kiépítése, illetve fejlesztése, ezen keresztül hazai és külföldi cégek letelepedésének ösztönzése. A fejlesztési projektek között egyaránt megtalálhatók lesznek sztenderd és egyedi igények szerint kialakított - úgynevezett built-to-suit - létesítmények, de igény esetén az előkészített, kiépített infrastruktúrával rendelkező telkek értékesítésére is sor kerül.A jelenleg is zajló két, kiemelkedő léptékű projekten túl további városokban megvalósítandó beruházásokra vonatkozóan is születtek kormányhatározatok, tizenkét helyszínhez a szükséges forrásokat is hozzárendelték. Az érintett településeken tervezett telekvásárlásokra összesen több mint 40 milliárd forintot bocsátottak a NIPÜF Zrt. rendelkezésére. A forrásbevonás jelentős része tőkeemelés révén történt, amelyet több lépésben hajtott végre a tulajdonosi jogokat gyakorló Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Négy városban, Békéscsabán, Nyíregyházán, Tatabányán és Veszprémben már meg is köttettek az elővásárlási szerződések, és a többi helyszínen - Érd, Miskolc, Nagykanizsa, Pécs, Sopron, Szekszárd, Szolnok és Zalaegerszeg - is előrehaladott fázisban vannak az ezekről szóló tárgyalások. A NIPÜF Zrt. célja, hogy az idei év végéig további tíz városban álljon a rendelkezésére megfelelő nagyságú, fejlesztésre alkalmas terület, jövőre pedig újabb 3-5 településen tervez telekakvizíciókat.