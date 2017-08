Fillérekért adják az egyik legolcsóbb pesti ingatlant!

Erre figyelj a hirdetésekben

A legnagyobb ingatlanportálokon a kiskereskedelmi piacon mind méret mind ár szerint rendkívül széles a kínálat. A néhány százezer forintért kínált újságosstandtól az egymilliárd forintnál is drágább belvárosi luxusüzletekig minden típus megtalálható, így akár a lakóingatlanbefektetés alternatívájaként is szemezgethetünk az eladó üzlethelyiségek között.A különböző kiskereskedelmi ingatlanok között nézelődve feltűnhet, hogy az üzlethelyiségeket sokszor jelentősen alacsonyabb áron kínálják, mint az adott környék lakásait. Ennek oka az, hogy a hirdetések egy részénél a tulajdonjog helyett a bérleti jogot kínálják eladásra, így ha túlzottam alacsony az ár, a hirdetésben általában a bérleti jog átruházásával találkozhatunk.Budapesten a legolcsóbban kínált kiskereskedelmi ingatlan jelenleg egy XVIII. kerületi újságosstand, aminek 5 négyzetméteres alapterületét 1 millió forintért kínálják eladásra.

Szintén a XVIII. kerületben áll az a 12 négyzetméteres - korábban zöldség-gyümölcs eladására kialakított - üzlet, ami jelenleg 2 millió forintért eladó. A hirdetés szerint az egység Fornetti vagy hírlap értékesítésére is kialakítható és víz, wc valamint klíma is van benne.

Ha a belvároshoz közeledünk, a nagyobb forgalmú helyeken jelentősen emelkednek az árak. A Nagykörúton például egy utcai 6 négyzetméteres virágárus stand tulajdonjogáért 4,5 millió forintot kérnek, de ehhez még havonta 40 ezer forintnyi területfoglalási díjjal is számolni kell.

Üzlethelyiségek bevásárlóközpontban

Mekkorák a hozamok?

Jó befektetés lehet ugyanakkor egy belvárosi felújítandó üzlethelyiség megvásárlása is, ezekből ugyanis a felújítás után sokféle tevékenységre alkalmas üzlet alakítható ki.Ha átmegyünk a budai oldalra, a Bartók Béla út az egyik legforgalmasabb útvonal, ahol üzlethelyiségek százai állnak a vásárlók rendelkezésére. Itt azonban az árak is magasabbak, akár a 800 ezer forintos négyzetméterár sem ritka.A JLL adatai alapján 2016 végén 771 500 négyzetméternyi bevásárlóközpont volt Budapesten, míg országosan az állomány elérte az 1,36 millió négyzetmétert. Ebből következik, hogy a kínálatban sokszor bevásárlóközpontban található üzlethelyiséghez is hozzá lehet jutni.A bevásárlóközpontokban a tipikus havi bérleti díj 20 és 70 euró között van négyzetméterenként, vagyis egy 50 négyzetméteres üzlethelyiség bérleti díja 300 ezer és 1 millió forint között alakul. Természetesen a különbség az épület elhelyezkedésétől és a forgalmától függ. A legismertebb bevásárlóközpontok szinte teljes bérbeadottsággal működnek, a külsőbb kerületek üzletházaiban viszont gyakrabban tűnnek fel eladó üzlethelyiségek.A prémium bevásárlóutcákban - mint a Váci út - akár 90-110 euró is lehet a négyzetméterenkénti havi bérleti díj, míg a - főként az elővárosban található - retail parkokban mindössze 6-8 euró.A Cushman&Wakefield számításai szerint a Váci úti prémium szegmensben jelenleg 5,5 százalékos hozamok érhetők el, míg az egyéb belvárosi vagy bevásárlóközpontokban található üzleteken 6 százalékkal lehet kalkulálni. A városszéli retail parkokban ugyanakkor még 2017 tavaszán is 7,5 százalékos hozamot mért a tanulmány.Hogy ez magasabb-e, mint a lakáspiacon elérhető hozam, az ezen a piacon is nagyban függ attól, hogy milyen funkcióval és mennyiért sikerül kiadni a befektetésre vásárolt ingatlant. Elképzelhető, hogy egy jó áron vásárolt lakás rövid távú bérbeadásával most még magasabb hozamok érhetők el mint egy üzlethelyiséggel, befektetési szempontból azonban mindenképpen érdemes a lakáspaicon túl a kiskereskedelmi ingatlanok között is nézelődni.