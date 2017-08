Itt a lista azokról a boltokról, amikbe hamarosan már nem tudsz bemenni

13. Éttermek

12. "Off-price" boltok

11. "100 forintos bolt"

10. Bútoráruház

A felmérés egyik eredménye, hogy több tényező is befolyásolja a vásárlókat, amikor az online vagy a valóságos bolti vásárlás mellett döntenek. Meghatározó, hogy mennyi idejük van, szeretnék-e megfogni a terméket vagy sem, illetve, hogy mennyit hajlandóak költeni a vásárlás során. Ezek alapján 13 kiskereskedelmi kategóriát különítettek el, amelyek közül az első négy típusnál valószínűleg megmarad a tényleges jelenlét. Van számos olyan típus is, ahol a fizikai jelenlét online vásárlási lehetőséggel párosul, illetve az utolsó 3 listán szereplő név esetében, várhatóan az online árusítások nagyobb hangsúlyt fognak kapni a jövőben.Nem meglepő módon az éttermek tökéletesen ellenállnak az e-kereskedelem térnyerésének. A szociális szempont és maga a vacsora élménye azok a tényezők, amik vetekedni tudnak a házhoz rendeléssel járó kényelemmel.Az olyan leértékelt termékeket forgalmazó boltok megszűnése sem várható, ahol egyfajta "kincsvadászatként" a vásárlók szezonvégi vagy használt termékeket vásárolhatnak nyomott áron. Ezeknek a kiskereskedelmi egységeknek csupán 1 százalékát teszi ki az e-kereskedelem, ami nem meglepő, hiszen az ilyen termékek online értékesítése nehezen megvalósítható.A "Dollar store" elnevezés nálunk leginkább 100 forintos boltként ismert, olyan kiskereskedelmi egységekre utal, ahol szinte mindenféle termék megvásárolható, amelyet pár száz forintos áron tudnak értékesíteni. Továbbra is népszerű ez a kategória, az online megoldás pedig ez esetben is nehezen lenne kivitelezhető, éppen ezért nem is nagyon jellemző a pár száz forintos boltok online tevékenysége.A bútoráruházak fennmaradásának egyik kulcstényezője, hogy a vásárlók kipróbálhatják a bútorokat a vásárlás előtt. Körülbelül 20 százalékos az e-kereskedelem aránya ebben a kategóriában, ami azt is mutatja, hogy bár részt vesznek az online értékesítésekben, továbbra is van igény a boltokban kiállított bútorokra és a kiállítótermek üzemeltetésére.

9. Élelmiszerbolt

8. Nagyáruház

7. Szakáruházak

Az élelmiszerboltok is egyre inkább törekednek arra, hogy a vásárlóik minden igényét kielégítsék, a hagyományos boltüzemeltetés mellett sokan közülük már házhozszállítást is kínálnak. Ennek ellenére a felmérésben szereplők 93 százaléka még mindig szereti szemügyre venni a termékeket a vásárlás előtt, így az ilyen fajta áruházaknak jó esélye van a további fennmaradásra.Az olyan nagyobb áruházakban, ahol a termékek széles választéka megtalálható és jellemzően egy nagyobb hétvégi bevásárlás körében népszerűek, az online értékesítés körülbelül 5 százalék, de várhatóan növekedni fog. Ennek a típusnak egyik legnépszerűbb példája a Walmart vagy Target (nálunk METRO, Auchan).Azok a közepes méretű áruházak, amelyek egy terméktípus értékesítésére szakosodtak, például ruhákra vagy otthoni kiegészítőkre, már nagyobb veszélyben lehetnek. Az e-kereskedelem 13 százalék ebben a kategóriában, ami jóval nagyobb például a nagyáruházakra jellemző 5 százaléknál. Várhatóan lesznek olyan szakáruházak, amelyek tényleges jelenléttel is maradnak a piacon és nemcsak az online vásárlásoknál láthatjuk a nevüket.

6. Ruhaboltok és utcai divat

5. Játékboltok

4. Sportboltok

3. Papírbolt, irodafelszerelés

2. Elektronikai áruház

1. Könyvesboltok

A ruházati cégek nehéz helyzetben vannak, egy részük csődbe megy, de közben mindig vannak újak, amiket megnyitnak. Bár a vásárlók több, mint 75 százaléka még úgy nyilatkozott, hogy szívesebben vesz ruhaneműt boltban, mint online megrendelve, a tapasztalatok szerint a ruhaboltok folytatják azt a törekvést, hogy a fizikai élmény mellett az online árusításban is részt szerezzenek.A gyermekeknek kínált termékeket forgalmazó üzletekben 16 százalékos az e-kereskedelem aránya. Nem meglepő a szám, hiszen az online vásárlással a szülők időt takaríthatnak meg, amikor a gyermekeiknek vásárolnak ruhákat vagy játékokat. Bár az eladások ebben a kategóriában folyamatosan az online piac felé terelődnek, a fizikai jelenlét elengedhetetlen ahhoz, hogy kipróbálhassák az egyes termékeket.Több sportfelszereléseket árusító áruházlánc is csődbe ment korábban, ami nem mutat kedvező kimenetelt a jelenleg még piacon lévő versenytársaknak sem. Ebben a kategóriában a válaszadók fele nyilatkozta azt, hogy még mindig szívesebben vásárol a boltban, mint online, így egyelőre még van igény a sportboltok fizikai jelenlétére.Ez a típus várhatóan erősebb lesz az online vásárlásban, mivel kevés tapasztalati élményt nyújt a vásárlók számára, illetve sokszor időt takaríthatnak meg, ha nem kell a valóságos boltban keresgélni.Ebben a kategóriában az e-kereskedelem aránya 10 százalék körüli, a felmérés alapján azoknak az elektronikai cikkeket árusító boltoknak van kevesebb esélye a túlélésre, amelyek nem kínálnak tapasztalati élményt a vásárlóknak, például a termékek kipróbálásával.A könyvesboltok lehetnek a legnagyobb áldozatai az átalakulásnak, közel 25 százalékos az e-kereskedelem ebben a kategóriában. Az Amazonnak köszönhetően a könyveket már könnyen megvehetik a vásárlók online, de azért még vannak olyan könyvesboltok, amelyek tapasztalati élménnyel is szolgálnak azoknak, akik bemennek a boltokba. Jellemző például egy kávézó, vagy étkezési lehetőség kialakítása a könyvesbolton belül.