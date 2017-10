Szenved az Andrássy, szárnyal a Nagykörút

Az idei felmérésből látható, hogy az egyes kiskereskedelmi szegmensek helyzete stabilizálódott, ugyanakkor az is látható, hogy a Váci utca és a Körút üzlethelyiségei jobban bérbe adhatók, mint az Andrássy úton. A grafikon az elmúlt évek tendenciáját mutatja, a négy vizsgált helyszín üresedési rátája 2014-et követően gyakorlatilag állandónak mondható.

Üresedési ráta alakulása a kiskereskedelmi egységek állományában, Forrás: ECRS Magyarország

Az elemzésből az is látszik, hogy kiadhatóság szempontjából a négy kiemelt helyszín csoportja kettévált. A Váci utca és a Teréz körút az elmúlt évek során folyamatosan jól teljesített, az egyes üzletek profilváltása, megújulása mellett is az üres üzletek aránya 10 százalék alatt maradt. Az Erzsébet körút kiskereskedelmi szereplői hektikusabban reagáltak a külső gazdasági környezet változásaira az elmúlt évtizedben. Míg 2004-ben 2 százalék alatti volt az üres üzletek aránya, addig 2009-ben 16 százalékot is meghaladta, idén ősszel viszont az Erzsébet körúton rekord alacsony 1,6 százalékot mértünk.Az Andrássy úton a korábbi, több mint 20%-os szintről csökkent az elmúlt években az üres üzletek aránya 11-13 százalékos szintre, mely a helyi bérleti piac bizonyos mértékű konszolidációját mutatja. Ugyanakkor az üresedés magasabb szinten történt stabilizációja azt is mutatja, hogy a bérbeadói és a bérlői oldal elvárásai gyakran nem találkoznak.Az Andrássy úton továbbra is a magas minőségű divatmárkák és a vendéglátó egységek dominálnak, az Erzsébet tér és Oktogon közötti szakaszon főleg felső kategóriás divatcégek (Pinco, Marina Rinaldi, Rinascimento, Max&Co) jelentek meg, vagy költöztek ki. A pénzügyi szektor zsugorodása is megfigyelhető két bankfiók bezárásával. A Váci utcában tovább folytatódott a női divat, kozmetikai illetve kiegészítő szaküzletek terjeszkedése, illetve a korábbi trendek folytatásaként hét új vendéglátó egység nyílt meg vagy alakult át az utcában.

Vendéglátó és napi kiskereskedelmi bevásárlást lebonyolító üzletek aránya az Erzsébet és a Teréz körúton, Forrás: ECRS Magyarország

Jelentős profilváltozást lehetett ugyanakkor megfigyelni az utóbbi években az Erzsébet és a Teréz körút vizsgált szakaszain. 2010-ben a vendéglátó profillal (étterem, gyorsétterem, kávézó, cukrászda, söröző, nagyobb pékség) rendelkező üzletek aránya még mindkét helyszínen 13 százalék körül mozgott, addig 2014 óta ez az arány a Teréz körúton 24 százalékra, míg az Erzsébet körúton 34 százalékra nőtt. Így mindkét esetben ez a szektor mutatta a legnagyobb növekedést és mára a helyi üzlethelyiség piac motorja lett. Ezzel egyidőben a napi bevásárlási lehetőséget nyújtó üzletek (szupermarket, éjjel-nappali bolt, zöldséges, pékség, dohánybolt, drogéria, olcsó áruk boltja) aránya el kezdett csökkenni és 10 százalék alá esett.