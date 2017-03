Több ezer lakásból lehet válogatni, de hol a legolcsóbb?

A konkrét projektindítások mellett a kiadott lakásépítési engedélyek és az új lakások építésére vonatkozó bejelentések együttes száma is nőtt. Ez pontosan 31 559 volt, ami több mint két és félszerese a 2015-ös évinek

Fellendült a lakáspiac Magyarországon 2016-ban: 9994 új lakás épült, ami 31 százalékkal több, mint egy évvel korábban.- derül ki a KSH legfrissebb adataiból, ami egyben azt is jelenti, hogy idén folytatódik a lakásépítési boom. Tavaly év elején jelentős áfacsökkentés jött, a CSOK pedig azok érdeklődését is felkeltette, akik korábban nem gondolkoztak költözésben.A lakásvásárlási lehetőségek útvesztőiben segít eligazodni a Portfolio Csoport által szervezett LAKÁS 2017 . A rendezvény kiemel témája a hazai lakáspiac és az új építésű lakóparkok előtt álló lehetőségek és kihívások, részletezve az árak, a támogatások, a hitelek, a műszaki fejlődés lehetőségeit és irányait, illetve a szektort komolyan érintő munkaerőpiaci kihívásokat. A rendezvény március 24 és 26 között lesz Millenárison,

Hol érdemes most lakást venni?

Míg a főváros kedvező elhelyezkedésű részein egyre magasabbak az árak, addig 10-20 kilométerrel arrébb töredék áron lehet akár komplett családi házat vásárolni.

Aki új társasházi lakást vásárolna Budapesten,. A megnövekedett kereslethez igazodva folyamatosan növelik a kínálati árat a lakások eladói, noha az áremelés mértékéből visszavettek az elmúlt három-négy hónapban.A főváros peremén található kisebb társasházakban, sorházakban szintén jóval olcsóbbak a lakások