3-as metró: Még kevesebb megállót akadálymentesítenek

A BKK a korábbi elképzeléshez képest csak kevesebb állomás kerülhet akadálymentesítésre a hármas metró vonalán, mindössze kilenc esetében terveznek ilyen beruházást - válaszolta a BKK a Népszava kérdésére . Elsősorban az első szakaszban felújítandó, olcsóbban korszerűsíthető északi pályaszakasz állomásait tennék elérhetőbbé, a középső és déli szakaszon azonban több állomás is kimaradna. Összesen a már most is mozgáskorlátozottak számára elérhető Árpád hídi és kőbánya-kispestivel együtt 12 állomás lenne akadálymentesített a hármas metró vonalán a 20-ból, ami eggyel kevesebb, mint a korábban ígért. Eredetileg 13 állomást láttak volna el lifttel, 20 milliárd forintos forrásfelhasználással, most az akadálymentesítésre azonban csak 10 milliárd forintot szánnak. A liftet nem kapó állomások a következők lennének: Dózsa György út, Arany János utca, Ferenciek tere, Kálvin tér, Corvin-negyed, Klinikák, Ecseri út és a Pöttyös utca.Arról, hogy hogyan választották ki az akadálymentesítésre az egyes állomásokat a BKK azt írta a lapnak, hogy az utasforgalom, a felszíni alternatív útvonalak utazási ideje és közintézményi hasznosság értékelése alapján rangsoroltak.