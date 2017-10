A világ legszörnyűbb és legjobb városai

A tíz legkevésbé élhető város

Damaszkusz - Szíria

Lagos - Nigéria

Tripoli - Líbia

Dakka - Banglades

Port Moresby - Pápua Új-Guinea

Algír - Algéria

Karacsi - Pakisztán

Harari - Etiópia

Douala - Kamerun

Kijev - Ukrajna

Akiknek van esélyük a javulásra

Melbourne - Ausztrália

Bécs - Ausztria

Vancouver - Kanada

Toronto - Kanada

Calgary - Kanada

Adelaide - Ausztrália

Perth - Ausztrália

Auckland - Új-Zéland

Helsinki - Finnország

Hamburg - Németország

A városok élhetőségének vizsgálatakor a stabilitását, az egészségügyet, a kultúrát, a környezetet, az oktatást és infrastruktúrát de a város biztonságát vagy a közlekedését is figyelembe veszik, így meghatározva a legélhetőbb és a legkevésbé élhető helyeket. A listára Budapest is rendre felkerül, azonban általános trend, hogy Nyugat-Európa városaitól jelentősen lemaradva kap csak helyet, de még így is sokkal jobb helyzetben van, mint a sereghajtók.Az egyik listán 140 város szerepel, amelyen a polgárháború sújtotta Damaszkusz végzett a legrosszabb helyen. A 2011 márciusa óta tartó polgárháború következtében az ország infrastruktúrájának nagy része megsemmisült és a civil lakosok ellen is mindennaposak a támadások. A nigéria Lagos - Kairó után - Afrika második legnépesebb városa, fontos gazdasági központ, közbiztonság szempontjából viszont a kontinens egyik legveszélyesebb fővárosa. Az arab tavasz felkeléssorozata óta eltelt hat évben nem sokat konszolidálódott Észak-Afrika országainak helyzete sem, így nem véletlen, hogy a lista utolsó városai között Algéria és Líbia fővárosa is szerepel. A világ egyik legzsúfoltabb országának, Bangladesnek a fővárosa lett a negyedik legrosszabb város, ahol a gyakori terrortámadások mellett a hiányos infrastruktúra és hatalmas zsúfoltság is rontja a helyzetet. A listán szereplő Pápua Új-Guinea, Etiópia és Kamerun fővárosa mellett talán meglepő, hogy a tizedik helyen egy európai főváros, Kijev kapott helyet. Az ukrán-orosz konfliktus hatása, hogy Kijev a legtöbb helyet rontva bekerült a legrosszabb városok közé. Van azonban egy bővített lista is, ami már 232 várost tartalmaz, ezen olyan további városok szerepelnek, mint Kongó, Csád, Szudán, Jemen vagy Irak városai, mint a legkevésbé élhető helyek.A fent említett városok esetében egyelőre nem látható, hogy mikor és hogyan lesznek képesek javítani helyzetükön, a középmezőnyhöz tartozóknak viszont megfelelő döntésekkel megvan az esélyük arra, hogy felzárkózzanak a legjobbak közé. Ide tartozik Budapest is, ami a 140-es listán a 36., a 232-es listán pedig a 78. helyen szerepel, ami azt jelenti, hogy az alapvető közbiztonság és az infrastruktúra rendelkezésre áll, azt fejlesztve és kiegészítve a megfelelő döntésekkel lenne esély arra, hogy néhány év alatt a legélhetőbb városokhoz felzárkózzon.Ennek eléréséhez szükség van a város természeti és épített környezetének vádelmére, de olyan újításokra is, amelyek elsőre szokatlanok lehetnek, de nyugaton már számos helyen alkalmazzák. Közbiztonság szempontjából a térfigyelő kamerák felszerelése óta sokat javult Budapest, de még így is vannak területek, ahol magasabb a bűnelkövetések aránya. A város tömegközlekedése szintén a jobbak közé tartozik, de például a kerékpáros közlekedés fejlesztése, vagy a valóban európai szintű járműállomány még tovább javíthatná az élhetőséget. Ugyancsak szót kell ejteni az oktatási vagy egészségügyi intézményekről, ami szintén hozzájárul ahhoz, hogy az emberek életminősége megfelelő legyen. Ezek az egyenként apróságnak tűnő változások vezethetnek ahhoz, hogy összességében a városlakók is elégedettebbek lesznek az életükkel és toleránsabban, emberibb módon álljanak egymáshoz is, úgy, mint a tíz legélhetőbb városban: