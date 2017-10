Állami támogatás nélkül megáll az építőipar növekedése

Már most látszik, hogy a tavalyi, 18,8 százalékos mínusz után idén 25 százalékos teljesítménynövelésre is képesnek bizonyuló építőipar hatékonyságának javítása tovább már nem megy külső, vagyis állami segítség nélkül.

Ha nem kap segítséget az ágazat, a következő két évre várható megrendelések egyötödét a magyarországi cégek nem fogják tudni teljesíteni.

Vissza nem térítendő állami támogatás birtokában már ősszel be lehetne indítani olyan részképzéseket, amelyek akár hat hónap alatt enyhíthetnének a szakemberhiányon, miközben a közmunkánál és más ágazatokban jellemzőnél jobban fizető állást és részképzettséget adnának.

Az alulgépesítés problémáján is csak állami beavatkozással, vissza nem térítendő pénzt hozó beruházási pályázatokkal lehet segíteni.

Mindez elengedhetetlen ahhoz, hogy a 2018-2019-re várható, nagyjából 3000 milliárd forintnyi megrendelésállományt a magyar építőipar teljesíteni tudja.

A Világgazdaság megkeresésére Koji László, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnöke az alábbi problémákra hívta fel a figyelmet:Az ágazatban egy év alatt 25 százalékkal emelkedtek a személyi jellegű kifizetések és az építőanyag is folyamatosan drágul, így hiába nő a megrendelések száma, az árbevétel-arányos jövedelmezőség nem emelkedik, továbbra is 4-5 százalékon stagnál.A probléma a lakásépítéseket is erősen érinti, és ha marad az 5 százalékos áfakulcs, akkor a jövőben sem fog csökkenni a fejlesztések száma. Ma azok a cégek tudnak sikeresen működni, akik alvállalkozók helyett saját csapatot építenek, így a következő időszakban várhatóan több, eddig hiányzó középméretű szakszerelőipari, tervezői és kivitelezői vállalkozás jöhet létre.