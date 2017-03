Az egész Margitsziget munkaterület jelenleg

Továbbra is zajlik a margitsziget csatornaberuházása - az InfoRádió beszámolója szerint - ami nehezíti a területen közlekedők dolgát. Egyelőre a földmunkákkal végeztek, májusig már csak az átemelő telepek befejezőmunkálatai, az északi fizetős parkoló bővítése és az atlétikai centrum közműhálózatának szétválasztása fog megtörténni. A munkálatok bár kapcsolódnak a vizes vb-hez is, de jelentős részük fővárosi beruházás, és a 2013-ban elfogadott "Margitsziget fejlesztési terv" részeként valósul meg.Így végre megoldódnak a Margitsziget szennyvíz problémái, eddig ugyanis a sziget és létesítményeinek nagy mennyiségű szennyvize tisztítatlanul ömlött a Dunába. A projekt eredményeként kiépülő korszerű csatornarendszer képes lesz összegyűjteni a sziget létesítményeinek szennyvizét, így a margitszigeti létesítmények szennyvize többé nem károsítja a környezetet. A vízelvezetésnek pedig az árvízvédelemben is jelentős szerepe lesz.Az összehangolt kivitelezési munkák révén valósulnak meg a közmű-, burkolat-, és parképítési munkák. A beruházás részét képezi továbbá a Hajós Alfréd Nemzeti Sportuszoda és a Széchenyi Tamás Uszoda, a Palatinus Strandfürdő megújulása is.