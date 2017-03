Becsődölhet a Széll Kálmán teret felújító cég

A Wis Holding az utóbbi időben több állami beruházás kivitelezésében is érdekelt volt, a legismertebb beruházását azonban kétségkívül a Széll Kálmán tér 5,3 milliárd forintból tervezett átépítése jelentette. Azt, hogy pontosan mennyibe került a tér felújítása egyelőre nem lehet tudni, de több alvállalkozó is a számlák kifizetésének elmaradására panaszkodott.Wicha József vagyonát 2015-ben 9,5 milliárd forintra becsülte a Népszabadság, amivel akkor 69. volt a listán. Azóta azonban a Széll Kálmán téri alvállalkozók egy részének nem fizették ki a számlákat, így több végrehajtási eljárás is indult a vállalkozó cégei ellen.A közel 30 cégből álló Wicha csoportnak azonban nem ez az első csődesete. A szintén a vállalkozóhoz köthető - Váci úti Európa Center logisztikai és üzleti parkot fejlesztő - Terra Invest Ingatlanforgalmazó és Beruházó Zrt. már 2014-ben csődvédelmet kért, majd került felszámolás alá, miután az ingatlanos cég mintegy 12,5 milliárd forint tartozást halmozott fel. A Terra Investbe anno 49 százalékos tulajdonosként beszállt a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. Tőkefejlesztési Tőkealapja.