"Belefullad" Budapest a szmogba?

Több napig szmogriadó volt Budapesten de bármennyire is úgy tűnt akkor, hogy a városban komoly gond a légszennyezettség, Budapest azért nem tartozik a szennyezett városok közé, sem a világ más városaihoz hasonlítva, sem pedig Európán belül. A következőkben összeszedtük, hogy hol milyen szennyezés terhelés mellett élnek az emberek a világon a Numbeo szennyezettségi indexe alapján.Az indexet az oldal látogatói által megadott számok alapján állítják össze, melyhez a WHO-tól és egyéb intézményektől származó adatokat is felhasználnak . A index becsülni próbálja egy város szennyezettségét, a legnagyobb súllyal a levegő szennyezettsége számít bele az index értéke, valamint ezen kívül az ivóvíz szennyezettsége, hozzáférhetősége a másik legfontosabb faktor, de kisebb súllyal az egyéb szennyezési típusok is figyelembe veszik.

A világ szennyezettségi térképe Forrás: Numbeo

Ahol biztosan ne akarjunk élni

Biztosan mindenki látott már képet a szmogba burkolózó Pekingről, amely először úgy tűnhet, mintha csak köd ülne a városon, valójában azonban még a nap is nehezen tör át a szmogfelhőn. Pedig Peking még nem is az első helyen áll a világ legszennyezettebb városainak listáján, mindössze a 14. helyet foglalja el. Jellemző, hogy az első húszban a világ kevésbé fejlett országaiban található városok találhatóak meg, ahol sok esetben a szennyezett ivóvíz, vagy a víz hiánya is felfelé lökte az index értékét. Az első helyen Kabul áll, a második helyet Accra (Gána), míg a harmadikat Tetovo (Macedónia) foglalja el. Budapest ugyanakkor a 285-ös listán csak a 175.

Európában is vannak rossz helyek

Európa szennyezettségi térképe Forrás: Numbeo

Európában két macedón város, Tetovo és Szkopje áll a szennyezettségi ranglista élén, míg a harmadik helyet Monaco szerezte meg. Az első tízben egyébként jellemzően Európa szegényebb országainak városai kerültek be, amely alól kivételt az előbb említett Monaco mellett Torino és a 10. helyet megszerző Barcelona jelenti. Budapest európai összehasonlításban a 33. a 81 várost tartalmazó listán, a szennyezettségi indexe, szinte csak a fele az első helyen álló macedón városnak. Varsó (35.) és Prága(50.) ugyan jobban teljesített nála, de index értékben előbbihez képest minimális a különbség, míg utóbbi 13,5 indexponttal teljesített jobban.

Külön megvizsgáltuk azt is, hogy az európai fővárosok között hol helyezkedik el Budapest szennyezettség terén. A 34 várost tartalmazó listán a 16. helyen áll, vagyis az erős középmezőnyhöz tartozik. A szennyezettség jóval magasabb Athénban, Párizsban, Rómában, Brüsszelben, Madridban és Londonban is. Ugyanakkor az egyértelmű nyertesek, az észak-európai fővárosok, míg a legjobban teljesítő közép-európai főváros Bécs, mely a szennyezettségi listán hátulról a 3. helyen áll.