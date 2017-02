Blöff volt csak a nyíregyházi Legoland?

"Merlin Entertainments currently has no plans on opening a LEGOLAND Discovery Centre in Nyíregyháza"

Pár nappal ezelőtt látott napvilágot a hír, hogy a kormány döntése értelmében Nyíregyházán nyílhat meg a következő LEGOLAND Discovery Center, amit a város polgármestere jelentett be Facebook-oldalán. A Discovery Center működtetéséért felelős Merlin Entertainments azonban a Privátbankár kérdésére az alábbi reakciót adta:Azaz, a Merlin jelenleg nem tervezi, hogy Nyíregyházán bővít, pedig a hozzájárulásuk nélkül nem nyithat senki semmit, mivel ők a franchise tulajdonosai. A bejelentett beruházás tehát még korántsem jelentette azt, hogy a Legoland valóban felépül, mindössze arról volt szó, hogy a kormány 9,5 milliárd forintos keretet biztosított arra, hogy a tárgyaláson a város jobb esélyekkel induljon. Ehhez képest úgy tűnik, a Merlin egyelőre nem tervez Nyíregyházával.