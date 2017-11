Drágább volt a felújított metró Budapestnek, mint az új egy orosz nagyvárosnak

Nyizsnyij-Novgorod városa egyenként 56,5 millió rubelért szerzett be a napokban 23 darab új metrókocsit a Metro Report szaklap szerint. A város 40 éves Metrovangmasokat cserélte le ugyanilyen márkájú kocsikra. Ehhez képest Budapest 2015-ben 67,5 millió rubelt fizetett a felújított metrókocsikért átlagosan, amikor 222 db-ot ugyanettől a cégtől, szintén 40 éves Metrovagonmasokat lecserélve újabbakra. Az orosz nagyváros tehát 17%-kal olcsóbban szerzett be teljesen új metrókocsikat, mint a magyar főváros felújítottakat.Bíró Endre, a Metróért Egyesület vezetője azonban elmagyarázta az Indexnek, hogy az új novgorodi metró (típusa: 81717.6) kevésbé korszerű, mint a Magyarországon hadrendbe állított felújított kocsik. Hajtásuk elavult, régi szerkezetű forgóvázzal rendelkeznek, miközben a budapestieket Hitachi hajtja, Knorr fékrendszerrel és CAF kerékpárral. A magyar metrók tehát felújítottak, de újabbak az újnál is.