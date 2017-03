Drasztikus lépésre szánták rá magukat a spanyolok

A légszennyezettség az idei télen többször okozott problémát Budapesten, de nem csak a magyar főváros küzd a szmoggal, az Európai Bizottság a múlt hónapban figyelmeztette Spanyolországot, mivel kevésnek találta a légszennyezettség csökkentése érdekében tett lépéseit, és továbbra is a határértéket meghaladó a nitrogén-dioxid szennyezés például Madridban és Barcelonában-írta a lap A két város így jelentős korlátozásokra készül a csökkentés érdekében, Barcelona múlt héten jelentette be, hogy 2019-től a 20 évnél idősebb gépjárművek hétköznaponként nem közlekedhetnek. Madrid pedig a napokban tette közzé a cselekvési tervét. E szerint a 2000 előtt forgalomba helyezett benzines és a 2006-nál régebbi dízelautókat érinti a korlátozás, 2020-tól ezek már nem parkolhatnak a megjelölt területeken (azt M30-as autópálya-körgyűrűn belüli területet jelenti). Ami azért is jelentős intézkedés, mivel a számítások szerint a közlekedő autók 20 százalékát fogja érinteni a korlátozás. Szintén a szennyezés csökkentése érdekében 2018-tól korlátoznák a megengedett maximális sebességet a város bevezetőútjain és az M30-as körgyűrűn ezután a 90 helyett már csak 70 kilométer per órával lehet haladni.

Forrás: Google Maps (sárgával az M30-on belüli övezet)

A fentieken kívül még lesznek csökkentett sebességű övezetek, egy úgynevezett nulla kibocsátású terület a városközpontban, ahol megszűnik az átmenő forgalom, és csak az ott élők, vagy az engedéllyel rendelkezők mehetne be kocsival. A városvezetés igyekszik majd a tömeg- , a kerékpáros és a gyalogos közlekedést ösztönözni, ennek részeként bővítik a bérbicikli-hálózatot, és támogatják az elektromos járművek vásárlását is.