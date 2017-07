Egyszerűbb lesz a parkolás Budán

Az egykori minisztériumi irodaházmonstrum bontásával három éve kezdődött a Millenáris park és a Margit körút közötti terület rendbetétele. A 2,5 hektáros területen egy parkot hoznak létre több, mint 300 előnevelt fa elültetésével, ahol többek között egy játszótér és kávézó is helyet kap majd. A parkban látványos újdonság lesz a hatalmas zöld növényfal. A növénytartókat egy 20 méter magas és csaknem 100 méter hosszú acélszerkezeten helyezik el, ezt fogják beborítani - idővel összefüggő zöld felületet képezve - a kúszónövények.A park alatt egy 500 férőhelyes, kétszintes mélygarázst alakítanak ki ami enyhíti a környék parkolási nehézségeit. A környezettudatos megoldások mellett a Millenáris lesz az e-mobilitás program egyik központja. A mélygarázsban 12 töltő várja majd az elektromos autót használókat és a tervek szerint helyet kap egy e-mobilitást népszerűsítő információs központ is. A millenáris teljes felújítása is elkezdődik a nyáron, a beruházás összköltsége hozzávetőlegesen 17 milliárd forint lesz.