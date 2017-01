Elképesztő épületek, amik teljesen átformálják városainkat

Nápoly, vasútállomás

A Zaha Hadid építésziroda által tervezett pályaudvar fogja kiszolgálni az olasz város gyorsvasúthálózatán közlekedő vonatokat és utasaikat. A 20 ezer négyzetméteres épület biztosítja a sínek közti átjárást, formájával edig a nagysebességű vasutak dinamikájára utal.

Forrás: zaha-hadid.com

Louvre, Abu Dhabi

A Perzsa-öböl menti város ikonikus épülete lesz a Jean Nouvel építész által tervezett új múzeum. Az építész a modern és tradicionális építészeti elemek együttes alkalmazásával kívánja a különböző kultúrákat közelebb hozni egymáshoz. A múzeum emblematikus része a 180 méter átmérőjű fehér kupola, ami az épület kétharmadát befedi. A múzeum egyébként közvetlenül a tengerparton, egy a tengertől 2009-ben feltöltött területen kap helyet.

Forrás: louvreabudhabi.ae

Lego-ház, Billund

Egy újabb építészeti remekmű a dániai Billund városába tervezett Lego-ház. Az északi kisvárosban található a Lego játékgyár központja, valamint a híres Legoland kiállítás. Az ide tervezett épület is ehhez kapcsolódik, amellett ugyanis, hogy közöségi térként szolgál majd a látogatók számára családbarát játszótér és természetesen egy Lego üzlet is lesz benne. A 21 kockából álló épület pedig már kívülről is a híres játékszer formáját idézi.

Forrás: lego.com

Huangshan hegyi falu, Anhui

Kína középső részén, Sanghajtól mintegy 500 kilométerre egy tó mellé tervezték ezt a futurisztikus épületekből álló hegyi falvat. Az építészt a tervezés során a környező hegyek formája ihlette, így a háztömbök kialakítása is ennek mintájára történt. A mészkősziklák mellé épülő lakásokban az építész szerint a beköltözők is megtalálják a környezettel az összhangot.

Forrás: i-mad.com

Guardian művészeti központ, Peking

A tiltott város szomszédságában épül fel Peking új művészeti központja, a Büro Ole Scheeren által tervezett épület. A 6200 négyzetméteres terület kiállításoknak, művészeti aukcióknak és a kulturális élet központjának lesz majd a helye. Az épület központjában egy 1700 négyzetméteres egybefüggő, oszlopok nélküli terem kap helyet, körülötte pedig kisebb kiállítócsarnokok. Emellett azonban éttermek és egy 120 szobás szálloda is kapcsolódik majd a fejlesztéshez.

Forrás: buro-os.com

Centro Botin, Cantabria

Észak-Spanyolországban kulturális, művészeti és oktatási központként épül fel a 2500 négyzetméteres épület. A központban egy 300 fős előadóterem, és kisebb szemináriumok megtartására alkalmas termek is lesznek. Az építész fő célja a tervezés során a természetes fények adta világos belső tér megalkotása volt, aminek érdekében az oldalfalakra hatalmas üvegfelületeket tervezett.

Forrás: centrobotin.org

Zhangjiajie üveghíd, Kína

Az izraeli építésziroda nem riadt meg a kihívásoktól, amikor a világ leghosszabb és legmagasabb üveghídját megtervezte Kínában. Az építmény üvegpadlója páratlan kilátást nyújt a 300 méteres mélységben kanyargó folyóra az azon átsétálók számra. A 380 méter hosszú függőhídon egyszerre 800 ember tartózkodhat. A hidat ugyan 2016-ban egyszer már megnyitották, de a terheléses vizsgálatkor nem bizonyult elég biztonságosnak, így be kellett zárni. A mostani megerősítés után 2017-ben nyithat meg újra.

Forrás: haimdotan.com

A nápolyi pályaudvar mellett egy másik épület is van, ami Zaha Hadid építészstúdiójához köthető. A New York-i 520 west 28th utcában épül fel az a 11 emeletes lakóépület, aminek elegánsan ívelt formái, lekerekített teraszai futurisztikus formát kölcsönöznek. Az épület körül zöld kertek kapnak helyet, a lakásainak különlegességéről pedig sokat elárul, hogy a penthouse várhatóan 50 millió dollárba fog kerülni.

Forrás: 520w28.com