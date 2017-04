Elképesztő felhőkarcolók, amik csak tervasztalon léteznek

2017 győztesei

A szegénységben élők aránya az elmúlt 30 év alatt 40-ről 20 százalékra csökkent a világon, Afrikában azonban még mindig nagyon jelentős számú rétegeket érint. Erre kínál megoldást a 2017-es verseny győztese, a Pawel Lipiñski és Mateusz Frankowski lengyel építészek által tervezett Mashambas Skyscraper projekt . A vertikálisan egymás fölé magasodó termőterületek lehetővé tennék, hogy egységnyi területen jelentősen több növényt tudjanak megtermelni.

Mashambas Skyscraper, Forrás: eVolo

Vertical Factories in Megacities nevű projekt lett az idei év második helyezettje.2025-re a 10 milliósnál nagyobb népességű városok száma 23-ról 36-ra fog emelkedni, a közeljövőben pedig az emberiség kétharmada is ehhez hasonló megacitykben élhet. A mostan városokban a szennyező és zajos gyárakat többnyire a városok szélén helyezik el, a jövőben azonban a megújuló energiával üzemelő gyárak akár a városok központjában is helyet kaphatnának. Ezt szimbolizálja az amerikai Tianshu Liu és Linshen Xie által megálmodott projekt.

Vertical Factories in Megacities, Forrás: eVolo

Korábbi évek érdekes projektjei

A verseny bronzérmese a két spanyol építész által megtervezett Espiral 3500 ötlete. Javier López-Menchero és Ortiz de Salazar az épülettel a túlzsúfolt dél-spanyol tengerpartra kínál megoldást, az épület kis alapterültének köszönhetően ugyanis több hely marad a parkoknak és más közterületeknek.Kína az elmúlt évtizedekben hihetetlen modernizálódáson ment keresztül, ami az ott épülő különleges felhőkarcolókon is meglátszik. A városi lét terjedése azonban gyakran a hagyományos értékek és épületek eltűnésével jár. Ez az ellentét ihlette Yuta Sano és Eric Nakajima építészeket, akik 2016-ban egy különleges épületben tervezték egyesíteni a falusi és a nagyvárosi építészeti jegyeket. A Vertical Shanghai: Hyperlocal Monument Of The Global Housing Crisis nevű projekt a legmerészebb koncepciók egyike.

Vertical Shanghai: Hyperlocal Monument Of The Global Housing Crisis, Forrás: eVolo

Vietnám fővárosa Hanoi már évezredek óta lakott hely, ami az utóbbi időben jelentős népességnövekedést tudhat maga mögött. A beköltözők számát azonban nem követte az infrastrukturális fejlesztés, így hiába közelíti London népességét, a város élhetősége jelentősen elmarad az elfogadhatótól. A Lin Ruija által tervezett Hanoi Vertical Quarter torony ötlete a jobb életszínvonal lehetőségével kezdődött, abban ugyanis a lakások mellett különböző turisztikai látványosságok is helyet kapnának, amik a város történetét mutatják be. Az épület megvalósítása feltehetően dollármilliárdokat emésztene fel, így kicsi az esélye, hogy végül megvalósul.

Hanoi Vertical Quarter, Forrás: eVolo

New York látképét felhőkarcolók tucatjai alakítják, melyek formája többségében a hagyományos toronyházakét követi. A Jayong Shim, Dailong Ma és Tai Feng által tervezett Biomorph Skyscraper: Atmosphere Of The Place épülete azonban az emberek érzelmeire kíván hatni. Az épület egy totemoszlopként emelkeden ki az amúgy is magas környező toronyházak közül.

Biomorph Skyscraper: Atmosphere Of The Place, Forrás: eVolo

Londonban már most is vannak egyedi formavilágú felhőkarcolók, a legújabb azonban egy komplett városrészt érintő terv a High Density Urban Order , ami teljesen megváltoztatná a város látképét. A tervezők Lisa Albaugh, Ben Bourgoin, Jamie Edindjiklian, Roberto Jenkins és Justin Oh.

High Density Urban Order, Forrás: eVolo

Hazai versenyzők

A verseny történetében magyar győztest sajnos még sosem hirdettek, de 2010-ben a budai Millienárisról és a Wood Fesztiválról is ismert hazai építésziroda csapata is szerencsét próbált Moirae fantázianevű börtönnek megálmodott felhőkarcoló koncepciójukkal. 2011-ben pedig az Atelierarchitects csapata jutott el a döntőig mezőgazdasági felhőkarcoló koncepciójukkal.