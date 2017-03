Elképesztő mértékben lépik át a költségkereteket az állami építkezések

A vizes-Vb központi épületeként megvalósuló Duna Aréna kezdeti költségvetése 8 milliárd forint volt, ami végül 49 milliárd forintra emelkedett.

A Közlekedési Múzeum felújítása 7 milliárdról drágult 15,6 milliárd forintra.

A Fővárosi Állat- és Növénykert mellé tervezett Pannon Park bejelentésekor pedig 10-15 milliárd forinttal kalkuláltak, de a kiíráskor - miután mérnökök is ellenőrizték a terveket - 21 milliárd forintra emelkedett az összeg.

A Puskás Ferenc Stadion esetében például a legelső, 2013-as becslés 70 milliárd forintról szólt, ami előbb 180 milliárdra emelkedett, majd az egyszerűsítés után 100 milliárdra csökkent, legutóbb viszont már az egyszerűsített tervek esetében beszéltek 190 milliárd forintról. A költségek azonban számos más beruházásnál is drasztikusan megemelkedtek az eredeti elképzeléshez képest. cikk szerint a folyamatot az az egyszerű elv magyarázza, hogy ha kisebb árat mondanak az elején, a kormányban is sokkal könnyebben kap zöld utat a projekt és könnyebben is tudják kommunikálni a felmerülő kiadásokat. A kezdeti összegek azonban az engedélyezés után jelentősen drágulni kezdenek.