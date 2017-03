Felhőkarcolós a látkép Budapest jövőjében?

"Budapest teljes pompával vonult ki a világ első számú ingatlanszakmai eseményére, Cannes-ba", áll a Budapest stand által kiadott hivatalos közleményben. A magyar jelenlétet a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) és az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület (IFK), valamint Budapest városa közösen támogatták. Nem is ok nélkül, hiszen végigjárva az eseményt valóban nem túlzás azt kijelenteni, hogy aki nincs itt, mint ország, régió vagy város, az nehezebben kerül fel a sok szempontból fontos ingatlanpiaci térképre. Budapest idén újra itt van, és a keretein belül képviseli is azt az értéket, amit a főváros képes nyújtani, mint üzleti, ingatlanpiaci célpont."A magyar főváros már a rendezvény előtt egy hónappal az érdeklődés középpontjába került, ugyanis az "ingatlanszakmai Oscar-díjat" kaphatja meg a Liget Budapest Projekt, amely bekerült a legjobb négy közé, így Európa legjobb városfejlesztési nagyprojektjének tekinthető. Nagy várakozás övezte a 2017-es FINA Világbajnokság ikonikus helyszíneinek bemutatását is. Szintén sok érdeklődőt vonzott a magyar főváros jövőképe, Budapest hosszú távú városfejlesztési stratégiája. Világszínvonalú fejlesztéseink révén már a nyitónapon sikerrel szerepeltünk az élvonalban, ahogy az Európa egyik legvonzóbb fővárosától elvárható. A MIPIM nemzetközi ingatlan-szakkiállításon 2017. március 14-17. között 90 ország 2600 kiállítója vesz részt, 50 város képviselteti magát saját standdal", idáig a hivatalos közlemény.De mielőtt rátérünk arra, hogy mi is hangzott el a főváros jövőjét ecsetelő panelbeszélgetésen, egy kis betekintést adunk a legnagyobb "játékosok" világába. Oroszok, törökök, britek, franciák és az arab világ néhány képviselője vitte idén (is) a prímet a lenyűgöző külön sátraikkal, standjaikkal. Egy-egy installáció árából már egy nagyobb rózsadombi luxuslakás is bőven megvásárolható lenne, de azok a projektek és azok a hosszú távú városfejlesztési koncepciók, amiket reklámoztak, eurómilliárdokban mérik a költségeiket, így nem meglepő, hogy komoly jelenlétet biztosítanak nekik ott, ahol a akár a befektetők, akár a versenytársak is megjelennek.Néhány kép a legszebb makettekről. Nálunk az eddig látottak alapján Isztambul hatalmas és lenyűgöző három dimenziós látványterve győzött. De tény, hogy sokan nem sajnálták az energiát és pénzt arra, hogy ebben a külön versenyben a képzeletbeli dobogóra felférjenek.

A Budapest jövőjéről szóló szakmai panelbeszélgetés, amit a Portfolio Ingatlan moderált és élőben közvetített a helyszínről, legizgalmasabb témája az volt, amikor a szakértők egy esetleges fővárosi felhőkarcoló megépítésének lehetőségéről értekeztek. A többség egyetértett abban, hogy Budapesten jelenleg nincs megfelelő kereslet egy ilyen típusú beruházására. Többségében a városokban (ahol jelenleg van felhőkarcoló) azért építettek ilyet, mert vagy egyszerűen szükség volt rá a fejlesztési területek szűkössége miatt, vagy turisztikai attrakciónak szánták. A szakértők szerint jelenleg Budapesten a szabályozási környezet sem megfelelő egy akár több száz méter magas ingatlan felépítéshez, hiszen nincs egyetlen összefüggő terület sem kijelölve, ahol akár több ilyen is épület is megvalósulhatna. Mindezek mellett pedig a város történelmi arculatához sem illene egy modern felhőkarcoló. A kérdés persze nem csak a társadalmat, hanem a hazai ingatlan és építész szakmát is megosztja, ezért szerencsére több fórumon is zajlik szakértői diskurzus a kérdésben.

A Budapest-stand

A Budapest-stand egy hármas együttműködés végeredménye: Budapest Főváros Önkormányzata, a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) és az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület (IFK) közösen állítanak ki Cannes-ban Budapest "márkanév" alatt. A kiállításon bemutatkozik a Liget Budapest Projekt és a 2017-es FINA Világbajnokság. Képviselteti magát az Atenor, a Futureal, a Gránit Pólus Csoport, a Horizon Development, az Immochan, az InfoGroup, az Inpark (a Nemzeti Ipari Park Üzemeltető és Fejlesztő Zrt.), a Magyar Nemzeti Kereskedőház, a WING, a SymBIOlight, Bird&Bird, a CBRE Magyarország és a Lohn Ügyvédi Iroda.

Csütörtök délután pedig kiderül majd az is, hogy a cikk elején emlegetett, ám otthon oly megosztó Liget projekt megnyeri-e a Best Futura Mega Project kategóriát. A jelölésről korábban itt írtunk