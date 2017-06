Felújíthatják a Blaha Lujza teret

A Bagdy Gábor és Szeneczey Balázs főpolgármesterek által jegyzett előterjesztés szerint a Blaha Lujza tér rendezése évtizedek óta megvalósítandó cél, eddig koncepció szinten volt a tervezés. A tér megújulása a Nagykörút és a Rákóczi út forgalmas közlekedési csomópontjának gyalogosfelületi rendezését, továbbá a környező utcák, városrészek forgalomtechnikai felülvizsgálatát foglalja magában. A rekonstrukció a Rákóczi úton a Kazinczy utca és a Szentkirályi utca vonalától az Osváth utca vonaláig terjedne.A felújítás során a Blaha Lujza tér központi térrészének átalakítása során rendeznék a zöldfelületeket, kiterjesztenék a gyalogosfelületeket, újragondolnák a tér funkcionális egységeit, korszerűsítenék a közvilágítást és új szökőkutat hoznának létre. A tér központi részén lévő és a Corvin áruház előtt található parkolókat felülvizsgálnák és szükség esetén megszüntetnék, de az Europeum bevásárlóközpont és a Corvin áruház előtti szervizút megmaradna, továbbra is biztosítva a környéki mellékutcák kapcsolatát.A Rákóczi út mentén a Kazinczy utca és a Szentkirályi utca vonalától az Osváth utca vonaláig a teljes járdafelületet átépítenék az árkádok alatti területek rendezésével, továbbá a Rákóczi utat keresztező, "hiányzó" gyalogátkelők kialakításával. A tervek szerint lenne gyalogátkelő a Kazinczy utca és a Szentkirályi utca között, valamint a Blaha Lujza téren a Nagykörúttal párhuzamosan.A Rókus-templom előtti térrész gyalogosbarát átalakítása és a Rákóczi út forgalomtechnikai korrekciója is a rekonstrukció részét képezi. "Új balos" kapcsolatok kialakítása révén csökkenne a forgalom Belső-Erzsébetvárosban és Belső-Józsefvárosban. A tervek szerint a csomópont aluljáróját is felújítanák.A tér felújítása már évekkel ezelőtt szóba került, akkor látványtervek is készültek hozzá.

Az eredeti, elutasított terv

A 2013-ban elfogadott terv

A tervezés költsége 85 millió forint, amit az idei költségvetésben elkülönítettek. A projekt során összesen 12 500 négyzetméternyi járda, gyalogosfelület, 18 800 négyzetméternyi útburkolat és körülbelül 500 négyzetméternyi zöldfelület újulhat meg.A tér felújítása hatással lehet a környék lakásáraira is, több fejlesztő pedig a szomszédos utcákban már most elkezdte építeni lakásait, ami szintén hozzájárulhat egy rendezettebb városrész kialakulásához.