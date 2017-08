Hamarosan 3D-s házképek között keresgélhetsz

Több ezer új lakás egy helyen a Portfolio Új Lakópark adatbázisában! Válogass Buda, Pest és vidék legjobb új építésű lakóprojektjei között! Nézegess képeket, tudj meg minél többet a projektekről és kérj személyre szabott ajánlatot közvetlenül a fejlesztőktől! Kattints és nézd meg a több mint 50 projektet!

Az ingatlan-nyilvántartás egy olyan rendszer, amely tartalmazza a Magyarországon található összes földrészletet és egyéb önálló ingatlant, például épületeket, pincéket, föld alatti garázsokat és társasházi öröklakásokat is. A mostani rendszer nagyrészt kétdimenziós, ami azt jelenti, hogy nincs mód a valóságban háromdimenziós ingatlanok és az azokon fennálló jogok feltüntetésére. jogi blog értesülése szerint, az aktuális ingatlanfejlesztési trendek, valamint a gyakran egymást fedő és keresztező ingatlanok és más létesítmények miatt, háromdimenziós ingatlan-nyilvántartási rendszer kerül bevezetésre, várhatóan 2020. január 1-jétől.Az új rendszer kiépítése során fontos, hogy jogilag és műszakilag is lemodellezzék a különböző létesítmények közötti kapcsolódásokat és átfedéseket, illetve külön helyrajzi számot kapjanak a közműlétesítmények, alagutak és telekommunikációs vezetékek, hiszen ezek általában több földrészletet is érintenek.