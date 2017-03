Hamarosan minden országhatárig autópálya vezet majd

A gyorsforgalmi utak fejlesztésére fordítandó összeg 45 százaléka uniós forrás, a fennmaradó 55 százalék költségvetési pénz. A munkálatok eredményeként valamennyi megyeszékhely elérhető lesz gyorsforgalmi úton, a sztrádák pedig 2022-re az országhatárig vezetnek majd, ami mintegy 900 kilométer autópálya, autóút vagy gyorsút megépítését jelenti.A program részeként kiépül a kötött pályás kapcsolat a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérre, háromsávosra bővül az M1-es és M7-es autópálya, és megépül a Galvani úti híd. Az említett fejlesztések jelenleg az előkészítés szakaszában vannak, ha ezzel a munkával végeznek, akkor lehet döntéseket hozni a megvalósításról és a finanszírozásról.A repülőtéri vonatok a Keleti vagy a Nyugati pályaudvarra futhatnak majd be és a kormány arról is döntött, felújítják a két fejpályaudvart is. Az Esztergom és az M1-es út közötti gyorsút nyomvonaláról a közelmúltban döntött a kabinet. Emellett új Duna-híd épül Komáromban, amiről a nyáron írhatja alá a szerződést a magyar és a szlovák kormányfő.Emellett a Magyar Közút beruházásában 140 milliárd forintért javítanak meg mintegy ezer kilométernyi útszakaszt 2018-ig. Ezek között van 60 méteres bekötőút és több kilométeres autópálya-szakasz, néhány tíz millió forintos, illetve több milliárdos projekt. Az előkészítés már többnyire lezajlott, a nyár folyamán nekifoghatnak a munkának a kivitelezők.