Hatalmas lehetőséget rejt magában a Duna - A kérdés, hogy mit kezd vele Budapest

Európai példák

A vízpartot a lakásfejlesztők is kedvelik, számos európai nagyvárosban találunk vízpartra épített lakónegyedeket. A londoni Canary Wharf, az egykori forgalmas kikötőből átalakulva lett a város modern üzleti negyede, számos felhőkarcolónak - irodaházaknak, lakóépületeknek és üzleteknek - helyet biztosítva.Mint sok esetben eleinte itt is tiltakozott a helyi lakosság a beruházás ellen, hiányolva a tömegközlekedés-fejlesztését, ezt a problémát azonban az 1999-ben átadott Jubilee line metróvonal kiterjesztésével orvosolták, a városrészben pedig mostanra közel 100 ezer ember dolgozik.

Canary Wharf, London, Forrás: Shutterstock

Budapesten is fejlődik a Duna-part

További fejlesztési lehetőségek

London mellett a német fővárost Berlint is ki lehet emelni, ahol a folyópart egy átfogó fejlesztés eredményeként lett ismét a város része. Az emberek nemcsak távolról tudják a vízpart előnyeit élvezni, hanem a parkosításoknak és a különböző infrastrukturális fejlesztéseknek köszönhetően egy megközelíthető, élhető folyópartot kaptak. A két főváros mellett vannak jó példák folyóparti fejlesztésekre Malmöben, Koppenhágában vagy Varsóban is, de Budapesten is kezdenek felértékelődni a Duna-parti terültek.Hosszú évek után úgy tűnik, hogy a Duna belvárosi szakaszai is megújulnak, mind a pesti, mind a budai oldalon egységesebb gyalogosbarát sétányt alakítanak ki. A rakpartok forgalma ugyan nem szűnik meg, de a mostani parkolók egy részét parkosítják vagy kerékpárutakká alakítják és a szalagkorlátok is eltűnhetnek. A fejlesztéssel a Széchenyi téren egybefüggő nagyobb park jöhet létre és az Erzsébet híd pesti hídfőjénél is előtérbe kerül a gyalogos és a kerékpáros közlekedés.A belváros mellett a külsőbb kerületek is kezdik felismerni a folyópart adta lehetőségeket. A XIII. kerület után a XI. kerületben is kezdetét vette egy jelentős fejlesztés, aminek keretében lakások, irodák és üzlethelyiségek épülnek fel a Kopaszi-gát mellett. A Lágymányosi-öböl rendezett, fákkal borított környezete többek között rekreációs funkciót tölt be a főváros életében, ahol nemrég indult el Budapest legnagyobb vízparti ingatlanberuházása, a BudaPart projekt.A fejlesztés a víz- és a zöldfelületek magas arányának köszönhetően kellemes környezetet biztosít majd mind az ott lakóknak, mind az ott dolgozóknak. A beruházó az első ütemben 265 lakást és 20 ezer négyzetméternyi irodaterületet húz fel, ez azonban csak a kezdet, a tervek szerint pár év múlva az új városrész 6 ezer embernek lehet a lakó- és 25 ezer embernek a munkahelye.A Duna partnak ennek ellenére vannak még kihasználatlan részei. A budai oldalon a Kopaszi-gáttól délre eső egykori iparterületeken csak elvétve találunk fejlesztéseket, noha egy átfogó tervvel ez a rész is jobban bekapcsolódhatna a város életébe. Szintén kérdéses a Csepel-sziget északi részének sorsa, valamint a Ráckevei (Soroksári)-Duna melletti területek, ahova eredetileg az olimpiai falut tervezték.Délebbre haladva a pesterzsébeti Duna-part szintén nagy lehetőégeket rejt magában. A Hullám Csónakházak felújítása mellett a Duna-ág többi része is megújulhat, de fontos lenne az is, hogy a terület jobban bekapcsolódjon a város életébe és az itt lévő értékek jobban hasznosuljanak.A főváros folyóparti területeiben tehát még bőven van potenciál az olyan szakaszokon, amelyek eddig csak részben hasznosultak. A következő években éppen ezért tovább folytatódhat a folyóparti területek fejlesztése, amivel a városlakók számára is megközelíthetőbb lesz a Duna. Remélhetőleg ehhez döntéshozói szinten is felelősségteljes, átgondolt tervek születnek majd.