Hatalmas fejlesztési támogatást kap a Balaton

Sosem látott mértékű fejlesztési forrás áramlik a Balatonhoz, ami nagy lehetőség az üdülőrégiónak. A program részeként a következő három évben infrastrukturális, víz- és ivóvíz-minőségi, közlekedési fejlesztések valósulhatnak meg, de arra is oda kell figyelni, hogy a helyiek életminősége is javuljon. Az MTÜ balatoni közlekedéssel kapcsolatos programjában elsősorban a kerékpáros-, a hajós-, és a tömegközlekedést fejlesztik a jövőben azzal a céllal, hogy háttérbe szoruljon az autós közlekedés a tó térségében.A fentiek mellett meg kell említeni a már folyamatban lévő strandfejlesztéseket is, amelynek során 55 balatoni strand újulhat meg még az idén közel 2 milliárd forintból, további célként pedig a belső égésű motorral hajtott hajókat tervezik kitiltani a Balatonról, így a jövőben csak elektromos motorral hajtott vízi járműveket lehetne használni a tavon. A szabályozás a vitorlásokat nem fogja érinteni.Az MTÜ vezérigazgatója kiemelte, hogy a mostani fejlesztési források összefogásával az üdülőrégió a következő 20 évben Európa egyik legdinamikusabban fejlődő, legélhetőbb turisztikai térségévé válhat. Az ágazat pedig a jelenlegi 10,0-10,5 százalékos részesedését a GDP-ből 2019 végére 16 százalékra emelheti, ami Ausztriához hasonló érték.