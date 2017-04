Igazi gyerekparadicsom lehet a Balaton mellett

Ifjúság Központ, Zánka (galéria, 6 kép)

Jelentős változáson mehet keresztül a zánkai volt Úttörőváros, ha az előzetesen felvázolt tervek megvalósulnak. Az intézmény még 1970-es években épült, és a létesítmény több szempontból is különleges, például a nyitás óta a zöldfelületének elemei összefüggő rendszerré érettek, és terület kiemelt értékét jelentik. Az Ifjúsági Központ a rendszerváltást követően is működött ugyan, de mára elavultsága és leromlott műszaki állapota miatt megújulásra szorul.A Vikár & Lukács építésziroda terveiben egy minden igényt kielégítő, igazi gyerekparadicsom szerepel. Az előzetes beépítési terveket és építészeti koncepciót az Erzsébet Vagyonkezelő Kft megbízásából készítették még 2015-ben. A koncepció szerint a tábor funkcionálisan is megújulna, részben a meglévő épületállományt bontanák el, részben pedig felújítanák őket, valamint új házak is felhúzásra kerülnének.A galériában található képek a Vikár & Lukács építésziroda honlapjáról származnak.