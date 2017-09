Ingatlanos céget alapított a volt pénzügyminiszter

Az OXO Properties Településfejlesztési Nonprofit Kft-t szeptember elején jegyezte be a Veszprém megyei cégbíróság, ugyanis a céget Kapolcson alapították. A cég minimális, hárommillió forintos jegyzett tőkével alakult meg, egyedüli tulajdonosa a volt pénzügyminiszter. Oszkó a kockázati tőkebefektetés mellett évekkel ezelőtt beszállt a kapolcsi Művészetek Völgye projektbe, miután azt már többször a megszűnés fenyegette.“Az OXO Properties egy újabb lépés. A most bejegyzett céggel a tervem, hogy a helyi önkormányzattal együttműködve, olyan turisztikai fejlesztésekbe, új attrakciókba kezdjünk, amely a művészetek hetén túlra is kitolja a völgyben a turisztikai szezont" - nyilatkozta a Zoomnak Oszkó Péter.