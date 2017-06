Ismét egy kicsit jobb lett Budapesten élni

A Bp2017 Világbajnokságot Szervező és Lebonyolító Nonprofit Kft. keddi tájékoztatása szerint az új sétány a pesti Duna-part eddig kihasználatlan szakaszán hoz teljes megújulást. A partszakaszon 1150 méter hosszú, 7 méter széles, elválasztott gyalog- és kerékpárutat alakítottak ki. A két út az Árpád-híd alatt csatlakozik a meglévő, elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárúthoz, illetve a Dagály-projekt keretében megépült kerékpárúthoz.

Forrás: FINA Budapest 2017

Délen a Dráva utcai csomópontban juthatnak fel a kerékpárosok a felső rakpartra és a Dráva utcába a meglévő kerékpárutakhoz. A beruházás fontos része volt annak az átfogó fővárosi fejlesztésnek, amelynek keretében - a Parlamenttől a Dagály-fürdőig a pesti alsó rakparton, majd ennek folytatásaként északi irányban a Népfürdő utcában a Rákos-patakig - kerékpárút és gyalogos sétány épül ki.

Forrás: FINA Budapest 2017

A fejlesztés a gyalogos- és a kerékpárút kiépítése mellett magában foglalta a szomszédos területek, zöldfelületek rendezését, egyedi tervezésű utcabútorok és kerékpártárolók elhelyezését, intelligens közvilágítás és smart city megoldások előkészítését is.

Látványterv Forrás: Enviroduna / Budapest.hu

A Moszkva sétány építéséről már korábban is beszámoltunk , ahol látványterveket is mutattunk a beruházásról. A Moszkva sétány A Budapest azon céljába illeszkedik, melyben a rakpartok komplex közterületi megújítása és a Duna-partok élhetőségének javítása szerepel. A megújuló partszakaszt várhatóan a budapestiek széles köre fogja örömmel használni, a kerékpáros fiataloktól a Duna-parti sétára vágyó idősebb korosztályig, továbbá a vizes vb ideje alatt idelátogató turisták számára is kellemes meglepetést jelent majd.

Látványterv Forrás: Enviroduna / Budapest.hu