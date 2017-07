Itt élnek Budapesten a gazdagok és a modern juppik

egyetemi (kék),

hipszter (sárga),

turista (piros),

gazdag (zöld),

öltönyös (kék),

"átlagosak" (szürke)

A weboldalon nagyvárosok ezrei találhatóak meg, amelyeket folyamatosan szerkesztenek új felhasználói tartalmakkal, például a Google Maps-en megjelölt turista zónákról szóló információkkal. A készítő, Pieter Levels felismerte, hogy igény van egy olyan szolgáltatásra, ami segít megtalálni a kulturálisan gazdag részeit egy városnak miközben nyaraláson vagy egy utazáson veszünk részt. A térképet bárki szerkesztheti, ha többen másképpen színeznek be egy-egy területet, a legnépszerűbb szín jelenik meg a térképen. A színezésen felül különböző címkéket is hozzá lehet adni az egyes helyekhez, mint például "jó étterem" vagy "sűrű forgalom", amelyek megváltozhatnak a pozitív és negatív szavazatok alapján.A fiatal weboldal még szerkesztési és bővítési fázisban van, és a fejlesztők célja, hogy elérhetővé tegyék a felhasználóknak, hogy megoszthassák a saját maguk által elkészített térképeket, illetve akár statisztikák készítésére is felhasználhatóak legyenek az oldalon szereplő adatok.Várostervezés szempontjából fontos, hogy milyen tapasztalatokat szereznek az emberek az egyes területekről. A tervezők és építészek hasznos adatokat kaphatnak az oldalról, ennek ellenére a kezdeti sikerek után az oldal hasonló negatív kritikákat kapott, mint a többi alkalmazás és weboldal, amik közösségi közreműködés alapján szolgálnak információval. Azzal, hogy nyilvános és ellenőrizetlen felhasználói véleményekre hagyatkoznak, könnyen elveszhetnek a térképről leolvasható hasznos információk.