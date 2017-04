Jelentős csúszásban a vizes-Vb projektjei

Három hónappal a vizes-Vb kezdete előtt a legnagyobb projekttel - a Dagály úszókomplexummal - várhatóan nem lesz gond, a kisebbek közül azonban háromnál is csúszások lehetnek. A margitszigeti Hajós Alfréd uszodánál a medence munkálatai és a mobil lelátó kivitelezése körül is sok a bizonytalanság, de a fedett uszoda beázásmentesítése, a nyílászárók cseréje a medence felújítása és egyéb gépészeti, csatorna- és elektromos ellátást biztosító fejlesztések elkészítése is várat magára.A városligeti műjégpályánál statikai problémák lehetnek, nem volt biztos, hogy a betonalapzat elbírja az ideiglenes medencét, aminek helyét éppen ezért a közelmúltban módosították. A Batthyány téri ugrótorony medencéjének helyét pedig mindössze három hete választották ki.A lemaradásokat van, aki szerint be lehet még hozni, de ez tovább drágíthatja az eseményt. A Magyar Nemzet számításai alapján a mostanra 95 milliárd forint felett járó vizes-Vb költségvetését a csúszás tovább növelheti, mivel a kivitelezők a rövidebb határidők miatt még több pénzt kérhetnek.