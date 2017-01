Kereken egy évet csúszik a minisztériumok várba költözése

a költözésére vonatkozó kérdések nem aktuálisak, mert a minisztériumok csak 2018 decemberében települnek át az új helyükre.

A kormány a 2014-es választások utáni nyáron jelentette be, hogy Orbán Viktor és hivatala a Parlamentből a Budai Várba költözik. 2015 novemberében Lázár János hozzátette: a Belügyminisztérium és a Nemzetgazdasági Minisztérium is átmegy a várba - írja az Index A Belügyminisztérium 2016 januárjában azt közölte, hogy a BM és az NGM legkésőbb 2017 végéig lebonyolítja a költözést - írta akkor a kormánypárti Magyar Idők.Ehhez képest elég meglepő, hogy a 24.hu kérdésére most azt közölte a várat fenntartó I. kerületi önkormányzat, hogyMindez azt is jelenti, hogy a két minisztérium csak a következő választások után költözik új helyére.Arról, hogy a kormányfő és a Miniszterelnökség költözésében is vannak-e csúszások, nincs új információ. Az ME tavaly azt írta a az Index kérdésére, hogy a minisztérium vezetésének helyet adó "karmelita kolostor várhatóan 2017 negyedik vagy 2018 első negyedévében fog elkészülni, a költözés csak ezután történhet meg".